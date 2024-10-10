為迎接國慶日，思犇牛排特別推出「尋找國慶寶寶」活動，10月10日當天壽星帶朋友來店用餐，即可享受壽星免費250元排餐。這次優惠活動涵蓋全台七間門市，除了壽星的免費招待，其他十月生日的顧客，也能在10月底前享受9折優惠。不論是喜歡牛排、雞排還是豬排，思犇的菜單選擇豐富，加上無限享用的沙拉吧、飲料與濃湯，這個優惠無疑讓小資族與家庭用餐更加划算。
思犇牛排一向以平價美食深受家庭與小資族群青睞，餐點不僅種類多元，還有豐富的自助吧可以無限享用，讓顧客大呼過癮。今年國慶日的活動，特別針對10月10日生日的壽星進行專屬優惠，雙人同行就能免費享用招牌排餐，若想品嚐更高價位的排餐，也可選擇加價換購，無論選擇哪種排餐，都能感受到思犇的誠意與美味。
除了國慶寶寶的免費優惠，思犇牛排也為所有十月壽星推出整月9折優惠，只要在10月內攜帶身分證來店用餐，就能享受特別的生日折扣。不論是慶生還是與家人朋友聚餐，思犇牛排的多樣化選擇與實惠價格，都讓大家輕鬆享受豐富美食。趕快約上朋友來思犇，讓這個十月的慶生時光更具回憶。
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思犇牛排 十月優惠活動
1、「尋找國慶寶寶」活動：10/10國慶日當天壽星兩人來店用餐，壽星免費享用250元排餐，亦可加價換購其他高價排餐。（需出示身分證證明）
2、十月壽星來店用餐享9折優惠，期限至10/31（四）止。（需出示身分證證明）。
思犇牛排 店家資訊
台北店
電話：02-23779938；地址：台北市信義區吳興街38號
土城店 電話：02-22615050；地址：新北市土城區學成路15號
板橋店 電話：02-22599990；地址：新北市板橋區文德路18號
徐匯店 電話：02-82871988；地址：新北市三重區仁愛街650號
淡水店 電話：02-26251051 ；地址：新北市淡水區新民街146號
中和店 電話：02-29220089；地址：新北市中和區中和路350巷1號
台南善化店 電話：06-5830681；地址：台南市善化區民權路98-1號