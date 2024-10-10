海鮮控一定要跟上這次「日本橋海鮮丼辻半」週年慶，第二碗38折超下殺！隨著秋季到來，日本橋海鮮丼辻半推出「特上雙蟹海膽火鍋」與「松葉蟹海膽火鍋」兩款季節限定鍋物。亮點在於海膽湯底，濃郁的海味搭配頂級帝王蟹與松葉蟹，為老饕們帶來極致的味覺饗宴。海膽湯底經過精心熬煮，保留了食材的鮮甜，每一口都充滿大海的精華，是今年秋天不可錯過的美味。







「特上雙蟹海膽火鍋」與「松葉蟹海膽火鍋」分別在台北信義微風店與Sogo復興店限量供應，售價分別為1699元與899元。店家還加入當季蔬菜，如娃娃菜、菇類等，為鍋物增添清爽的口感。帝王蟹與松葉蟹的鮮甜與海膽湯底的濃郁形成層次豐富的味覺平衡，讓整體鍋物更具豐富的滋味與營養價值。最後還有海膽雜炊，吸滿濃郁海膽鍋香氣的米粒完美的結束這一餐。







為慶祝辻半來台七週年，店家於10/14～11/10推出限量優惠活動，凡消費任一海鮮珠寶盒系列商品，即贈送第二件38折優惠券，等於下一次來只要372元就能多一碗海鮮丼，小資族一定要趁難得的優惠來吃來至日本人氣海鮮丼的美味。



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日本橋海鮮丼 辻半 海膽火鍋新品

套餐 葉蟹海膽火鍋 $899 (台北Sogo復興店限定)

特上雙蟹海膽火鍋 $1699 (台北信義微風店限定)



日本橋海鮮丼 辻半優惠活動

活動時間：2024/10/14(一)～2024/11/10(日)

活動內容：凡來店用餐消費任一海鮮珠寶盒，即贈送珠寶盒海鮮丼任選第二件38折優惠兌換券。數量有限，送完為止。



日本橋海鮮丼 辻半-微風信義店

營業時間：

週日～週三 11:00-21:30

週四～週六、例假日 11:00-22:00

電話：02-27221427

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號B1(近捷運市政府站三號出口)



日本橋海鮮丼 辻半-Sogo復興店

營業時間：

週日～週四 11:00-21:30 (收客至20:30)

週五、週六及例假日前一天11:00-22:00 (收客至21:00)

電話：02-77553346

地址：台北市大安區忠孝東路三段300號B2(近捷運忠孝復興站二號出口)