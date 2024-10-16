一年一度「2024日月潭花火音樂嘉年華」熱鬧登場，於即日起至11月23日期間，每個週末在日月潭周邊舉辦各式各樣活動，從日月潭婚禮、環湖馬拉松、自行車嘉年華之外，還有大家最喜歡的免費煙火音樂會，也規劃3個場次，邀請大家到訪日月潭湖畔欣賞獨有的美景。周邊店家還推出多項優惠，無論是住宿、餐飲或是景點門票全都有。







本次日月潭花火音樂嘉年華共計三場精彩表演，分別於10/19、11/2及11/23接力登場。每場活動都結合音樂會與煙火秀，讓夜空中的璀璨煙火與動人的旋律交織，創造獨一無二的體驗。第一場由「十鼓擊樂團」於伊達邵碼頭帶來氣勢磅礡的鼓樂演出，並在結束後施放煙火。第二場則由「台灣大哥大」贊助的音樂會，邀請實力派歌手艾薇、柏霖及樂興之時管弦樂團於水社中興停車場演出。







11/23則是由國立台灣交響樂團將在向山遊客中心舉辦「NTSO電影花火音樂會」揭開壓軸序幕，帶來多首知名的好萊塢電影配樂，包括《侏羅紀公園》、《西城故事》與《冰雪奇緣》等經典曲目，並結合台灣原住民音樂，打造跨文化的音樂饗宴。活動期間，也準備免費進場、散場的接駁車，方便大家輕鬆前往煙火觀賞地點。





南投魚池景點推薦順遊

說到南投魚池，許多人的第一印象就是「日月潭」，但你以為魚池只有如詩如畫的日月潭，那就別說你來過魚池！除了有雲霧繚繞的日月潭必拍、CNN世界十大最美自行車環湖步道之外，更有50公頃超夢幻書院、藏有絕美落羽松的全台最美遊客中心、隱藏版湖水綠河畔秘境等，窩客島整理9大南投魚池景點，帶大家一起遊玩魚池、拍美照。



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2024日月潭花火音樂嘉年華

活動日期：2024/10/4(五)~11/23(六)

活動地點：台灣南投日月潭

花火音樂會地點：伊達邵碼頭、水社中興停車場、向山遊客中心

活動內容：

10/19（六）鼓波連天震明潭－伊達邵場次 (煙火音樂會)

10/27（日）2024日月潭環湖馬拉松

11/2（六）台灣大哥大日月潭花火音樂會<智由心 MeMes>－水社場次 (煙火音樂會)

11/2、11/3（六、日）2024日月潭紅茶文化季

11/9（六）日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華

11/23（六）NTSO國立臺灣交響樂團電影花火音樂會－向山場次 (煙火音樂會)



2024日月潭花火音樂會

十鼓擊樂團-鼓波連天震明潭

活動地點：伊達邵碼頭

活動時間：10/19(六) 19:00開始



台灣大哥大日月潭花火音樂會《智由心MeMes》

活動地點：日月潭-水社中興停車場(南投縣魚池鄉中山路163號)

活動開始時間：11/2(六) 19:00開始



NTSO國立台灣交響樂團電影花火音樂會

活動地點：向山遊客中心

活動開始時間：11/23(六) 19:00開始