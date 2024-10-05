說到南投魚池，許多人的第一印象就是「日月潭」，但你以為魚池只有如詩如畫的日月潭，那就別說你來過魚池！除了有雲霧繚繞的日月潭必拍、CNN世界十大最美自行車環湖步道之外，更有50公頃超夢幻書院、藏有絕美落羽松的全台最美遊客中心、隱藏版湖水綠河畔秘境等，窩客島整理9大南投魚池景點，帶大家一起遊玩魚池、拍美照。







南投魚池落羽松美拍 #向山遊客中心

部落客 Kiwi 說：

繞到向山遊客中心時，湖景天然成為一線，天氣好倒影超美，就連遊客中心也印上美美的自然景致，超美的呀！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#向山遊客中心

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

電話：04 9234 1256







眺望360度日月潭全景 #水社大山

部落客 貪吃猴 說：

5K觀景台是我個人最推薦的拍照打卡點之一，這裡可以看到整個日月潭以及周邊群山圍繞的全景，能見度非常高。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#水社大山

地址：南投縣魚池鄉





到南投魚池必訪 #日月老茶廠

部落客 Kiwi 說：

每一處都會讓人很有感，百年木頭以榫為結構，不加入任何一根卯釘，一睹絕世風華真的很難得呀！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#日月老茶廠

地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號

電話：04 9289 5508







南投魚池也有0基礎親子步道 #貓囒山步道

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 說：

貓囒山步道真的簡易又好走!沿途超美！可遠眺日月潭如同山水畫般的美景，認真走來回不用一小時，非常輕鬆，穿高跟鞋+洋裝都可以駕馭的一座超親民小百岳！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#貓囒山步道

地址：南投縣魚池鄉







網美都搶拍魚池秘境 #涵碧步道

部落客 大口 說：

許多網美網帥會特地來拍美照的地方啦~~蜿蜒的木棧道搭配東方紅燈籠，加上孤舟兩艘，襯上迷濛的遠山，拍起來超級夢幻~<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#涵碧步道

地址：南投縣魚池鄉中興路146號(耶穌堂)







魚池夕陽最佳觀賞地 #日月潭文武廟

部落客 貪吃猴 說：

格局相當壯觀，不少人都會在此祈求跟點燈。日月潭文武廟上設置的觀景平台，可以看到日月潭美景，趁日落前來這裡觀賞夕陽是個不錯的選擇唷。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#日月潭文武廟

地址：南投縣魚池鄉中正路63號

電話：04-9285-5122







魚池夢幻日出就到 #月牙灣

部落客 冠婷｜生活趣 說：

一半是湖水綠；一半是蓊鬱的湖中植物；上面則是五彩斑斕的船屋，以上帝視角俯拍，特別美。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#月牙灣

地址：南投縣魚池鄉







魚池秘境50公傾超夢幻 #三育基督書院

部落客 1817BOX 說：

校內擁有一望無際的草地，春夏之際綠意盎然，草地上偶見趣味無窮的綠色造景以及白鷺鷥翩翩飛翔。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#三育基督書院

地址：南投縣魚池鄉魚池村瓊文巷39號

電話：04 9289 7047







CNN評比世界10大最美 #日月潭自行車環湖

部落客 貪吃猴 說：

最美自行車道。沿途湖潭景緻盡收眼底，每個路段欣賞日月潭各有不同的美。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#日月潭自行車環湖

地址：南投縣魚池鄉日月潭環湖公路



