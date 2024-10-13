中山區必吃燒臘便當「家鴻鵝肉」燒鵝腿一開店就秒殺！皮脆肉嫩、多汁飽滿的燒鵝腿，難怪讓人欲罷不能。此外，網友最推薦大家來興安店用餐，店面寬敞，內用還提供消暑的仙草飲。不過想吃到人氣鵝腿飯的朋友可要提前預約，不然可就吃不到囉。







「家鴻燒鵝」在台北有兩家分店，分別位於濱江市場附近的本店和興安店。興安店的位置相對更寬敞，特別推薦大家來這間門市享用。店面靠近捷運南京復興站與中山國中站，鄰近交通方便。雖然店面不大，但乾淨整潔的用餐空間與廚房的透明操作讓人吃得放心。



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不管是內用還是外帶，這裡的燒臘便當份量十足，價格合理。來店內用還有提供整鍋的仙草飲讓你喝，消暑解渴。來這邊必點招牌「燒鵝腿飯」，身為熱門的主打商品，時常供不應求；這裡的鵝腿經過精心烤製，皮脆不乾、肉質鮮嫩多汁，與鴨腿相比更顯厚實且飽滿。





中山老字號燒臘便 家鴻鵝肉 興安店

但由於鵝腿的數量有限，每天一開店便被饕客們秒殺，想吃的人務必提早排隊，或是提前打電話預約。除了燒鵝，這裡的燒臘品項也非常豐富，像是叉燒肉、脆皮燒肉和蔥油雞等，都廣受好評。叉燒肉鹹中帶甜，搭配著香甜的蜜汁，口感層次豐富，是燒臘愛好者的最愛。總結來說，「家鴻燒鵝」憑藉其道地的香港燒臘風味、豐富的餐點選擇以及合理的價格，成功地在台北美食界佔有一席之地。每到用餐時間，店面總是人潮不斷。如果你是燒臘愛好者，那麼「家鴻燒鵝」絕對是你不可錯過，有空就來嚐嚐看這台北老字號的燒臘便當吧。

地址：台北市中山區興安街53-4號

營業時間：11:00–20:30