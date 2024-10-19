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黑貓控先收GODIVA新品！超萌「GODIVA黑貓巧克力」萬聖節限定來搞怪。

文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：GODIVA 人氣：308
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

GODIVA今年的萬聖驚奇夜即將展開，這次以全新設計的G Cube松露造型巧克力，帶來驚喜滿滿的萬聖節禮盒系列！作為比利時皇室御用品牌，GODIVA長期以來致力於將巧克力與節日的歡樂精神結合。這次靈感來自萬聖節的神秘氛圍，以升級版的松露巧克力，為每個巧克力愛好者呈現出不一樣的甜蜜體驗。2024的萬聖節系列禮盒，從造型到口味都充滿驚喜，讓你在派對上也能成為焦點。
GODIVA巧克力 萬聖節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
GODIVA巧克力 萬聖節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

這次的萬聖節禮盒不僅外觀童趣，內含的GODIVA經典巧克力也同樣驚艷。萬聖南瓜禮盒與綜合禮盒，分別以南瓜燈和黑貓為靈感，讓人一眼就感受到萬聖節的歡樂氛圍。南瓜形禮盒搭配黑色小貓造型上蓋，既可愛又實用；綜合禮盒則以神秘紫為主色調，搭配萬聖節小黑貓、蜘蛛網等經典元素點綴，讓這些精緻的巧克力不僅是甜點，還成為派對上的趣味亮點。
GODIVA巧克力 萬聖節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
GODIVA巧克力 萬聖節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

全新升級的G Cube松露造型巧克力，在這次的萬聖節禮盒焦點。結合繽紛色彩與雙層口味設計，這些巧克力在口感上比以往更加濃郁順滑。從經典的牛奶巧克力、黑巧克力，到全新的榛子白巧克力、焦糖牛奶巧克力和紅寶石黑巧克力，每一款都展現出GODIVA巧克力精湛技藝，巧克力控來一顆超享受。

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GODIVA巧克力 萬聖節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
GODIVA巧克力 萬聖節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



 

GODIVA 萬聖節禮盒

萬聖節巧克力綜合禮盒6顆裝 NT$950
萬聖節(含餡)巧克力南瓜形禮盒18顆裝 NT$1480
 

GODIVA G cube松露造型巧克力 萬聖節新口味

牛奶巧克力、黑巧克力，以及全新榛子白巧克力、焦糖牛奶巧克力、紅寶石黑巧克力

 

 

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