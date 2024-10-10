萬聖節將至，和逸飯店·台南西門館為迎接這個充滿奇幻氛圍的節日，在飯店各處佈滿南瓜、鬼怪等經典萬聖節元素燈籠，讓旅客一踏進大廳便能感受到濃厚的節日氣氛。不僅如此，飯店今年還準備了一系列萬聖節專屬活動，除了有以埃及異國風情為靈感的「萬聖闖關DIY活動」，Cozzi KITCHÉN餐廳更推出了超過30道萬聖主題餐點的吃到飽晚宴，提供豐富的視覺與味覺體驗。



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和逸飯店·台南西門館「Cozzi KITCHÉN萬聖驚魂晚宴」將於10/26晚間六點舉行，餐廳主廚們特別設計了一系列創意餐點，運用萬聖節經典元素如墨魚、黑色奶油等製作「太極海鮮燉飯」，讓燉飯呈現太極圖案。另有以BBQ豬肋排製作的「惡魔肋排」，以骷髏造型令人印象深刻。甜點方面則推出「幽靈大福」與「蜘蛛甜甜圈」，充滿趣味的擺盤搭配OREO餅乾，讓人忍不住拍照留念。當晚還設有萬聖裝扮比賽，參加者可獲拍立得留影一張，而得票最高者更能獲得豐富卡通主題周邊禮品。





此外，10/26及10/27下午兩點的「埃及瘋萬聖」活動更是小朋友不可錯過的驚喜體驗。和逸飯店·台南西門館將活動設計成互動故事劇場，並加入記憶力挑戰、秘境探險等遊戲，激發小朋友對埃及文化的好奇心與學習興趣。



現場還設有木乃伊杯子蛋糕DIY體驗，讓孩子們在創作中感受節日氣氛。10/27當天，和逸飯店與新光三越台南新天地共同舉辦「萬聖討糖趣」，活動於中午12點及下午4點進行，所有飯店旅客或AMAZZING CLUB會員均可免費參加，歡迎家長帶著孩子變裝參與，一同感受萬聖節的樂趣。





和逸飯店·台南西門館萬聖驚魂晚宴

日期與時間：10/26 晚上六點

地點：Cozzi KITCHÉN餐廳（和逸飯店·台南西門館內）

內容：超過30道萬聖節主題餐點，包括「太極海鮮燉飯」、「惡魔肋排」、「幽靈大福」、「蜘蛛甜甜圈」等；晚宴還設有萬聖節裝扮比賽，參賽者可免費獲得拍立得紀念照，前三名得獎者可獲得卡通主題周邊禮品

票價：12歲以上成人每位1,380元，7至11歲孩童每位750元，3-6歲幼童每位350元，價格另加10%服務費；AMAZZING CLUB會員享9折優惠

報名專線：06-7026699



和逸飯店·台南西門館埃及瘋萬聖活動

日期與時間：10/26、10/27 下午兩點

地點：和逸飯店·台南西門館

內容：以埃及風情為主題，設計互動式故事劇場，活動內容包括記憶力挑戰、秘境探險、木乃伊杯子蛋糕DIY等，讓孩子們體驗萬聖節的趣味與學習埃及文化

適合對象：小朋友及其家長，適合親子同樂

報名：即日起開放，額滿為止



和逸飯店·台南西門館萬聖討糖趣遊行

日期與時間：10/27 中午12點及下午4點

地點：和逸飯店·台南西門館，並聯合新光三越台南新天地

內容：家長可攜帶孩子一起變裝參與遊行，凡是飯店旅客或AMAZZING CLUB會員均可免費報名，與其他家庭一同感受萬聖節的歡樂氛圍

報名方式：即日起開放，額滿為止