沒有巧克力控可以拒絕的必吃新品！BAC推出全新「可可派對巧克力蛋糕」，將五種經典巧克力元素巧妙融合，為巧克力控帶來無與倫比全新的味蕾享受。「可可派對巧克力蛋糕」的靈感源自法式精品服飾品牌香奈兒的設計風格，傳遞出高雅的奢華氣息。



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BAC可可派對巧克力蛋糕，蛋糕以BAC招牌的比利時巧克力戚風蛋糕為基底，搭配了濃郁的Oreo巧克力餅乾脆片、Cadbury牛奶巧克力，以及70%與100%的比利時苦甜巧克力生巧克力夾心，每一口都彷彿穿梭在黑色香氣的甜美夢境中。這款蛋糕從內到外散發出深邃的苦甜香氣，完美詮釋了BAC對巧克力的熱愛與專注，也要讓巧克力控吃一口就愛上。





同時，為了慶祝「台北凱撒門市」重新裝潢開幕，BAC推出了一系列限定活動，讓粉絲們不僅能品味到頂級的巧克力蛋糕，還能享受多重優惠。自即日起至10/11，凡在BAC台北凱撒門市消費，即可獲得多樣贈品，包括禮品卡及限量黑玫瑰仿真花束。若消費達到特定金額，還能換取3.5吋的BAC指定蛋糕兌換券，讓顧客享受加倍甜蜜的秋冬。





此外，為了讓更多人享受到全新設計的巧克力風味，台北凱撒門市特別推出加碼優惠：凡購買任一6吋蛋糕，即可獲得價值410元的3.5吋經典巧克力蛋糕兌換券，這項優惠僅限前200名顧客，送完為止。更令人期待的是，憑禮品卡進行分享，還能享有三項專屬優惠券，包括憑券消費滿千元即可兌換3.5吋經典巧克力蛋糕、購買任一6吋蛋糕送不鏽鋼蛋糕刀，或是贈送53%黑生巧克力禮盒。此系列活動不僅增加了台北凱撒門市的吸引力，也讓甜點愛好者有更多理由前往BAC體驗這場秋冬巧克力盛宴。





BAC可可派對巧克力蛋糕 － 新品亮點

五種巧克力元素：此款蛋糕融合了五種經典巧克力，包括Oreo巧克力餅乾、Cadbury牛奶巧克力、以及100%與70%比利時苦甜巧克力戚風蛋糕與生巧克力夾心，為消費者帶來多層次的口感體驗。



奢華甜點設計：以法式精品為靈感，BAC甜點職人注入工藝與創意，將這款巧克力蛋糕打造成如香奈兒般精緻的甜點，給予消費者視覺與味覺的雙重享受。



濃郁香氣：蛋糕內含醇厚巧克力香氣，Oreo酥脆餅乾與Cadbury牛奶巧克力的滑順口感，交織出甜而不膩的完美平衡，讓人品嚐一口後難以忘懷。



售價與販售資訊：3.5吋售價480元，即日起在BAC全台門市及官方網站限時販售。





BAC台北凱撒門市 重新裝潢開幕優惠

活動期間：即日起至10月11日

地點：BAC台北凱撒門市

活動內容：

消費不限金額，贈送黑玫瑰仿真花束及禮品卡，限量每日50組。

購買6吋蛋糕，贈送3.5吋經典巧克力蛋糕兌換券（限量200張，送完為止）。

禮品卡內含三項專屬優惠券：

消費滿千元兌換3.5吋經典巧克力蛋糕

購買任一6吋蛋糕送不鏽鋼蛋糕刀

購買任一6吋蛋糕送53%黑生巧克力禮盒