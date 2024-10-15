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開門秒客滿！新店魚湯老店「超人鱸魚湯」，柴燒麥芽豬腳更是必吃。

文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：412
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

新店美食「超人鱸魚湯」，最初在耕莘醫院一帶開業，近年搬遷至捷運新店區公所站附近，至今已是二十年新店鮮魚湯專賣店。每日大鍋燉煮魚湯，可以依喜好選擇魚肉要前段、中段還是後段。而「超人鱸魚湯」遠近馳名的可不只是鱸魚湯，柴燒麥芽豬腳也是必點！


「超人鱸魚湯」新址鄰近捷運新店區公所站，對於想一嚐鱸魚湯的外縣市饕客相較原址便利許多。超人鱸魚湯除了招牌鱸魚湯之外，還有石斑魚湯，而且分得很細，鱸魚湯可自行勾選前、中、後三段，其中又以肉質最細緻的中段最快完售；石斑魚湯也劃分為前後兩段，讓每名饕客不單喝得盡興，更能享用最喜歡的魚肉部位。



魚湯以蔬果搭配魚骨燉煮，並且加入九層塔、枸杞來提味，湯頭滋味甘甜，魚肉新鮮細緻，蛤蜊也顆顆飽滿，秋冬之際來一碗鱸魚湯尤其推薦。「超人鱸魚湯」除了必喝鱸魚湯之外，亦不容錯過柴燒麥芽豬腳，選用中間腿節、皮肉均勻的部分，口感綿而不爛、Ｑ彈軟嫩，每一塊都很入味且帶有一絲香甜氣息。

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超人鱸魚湯推薦

鱸魚湯、柴燒麥芽豬腳

超人鱸魚湯店家資訊

地址：新北市新店區北新路一段349號
電話：02-2912-4790

 

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超人鱸魚湯 新店美食 新北美食
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