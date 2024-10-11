花蓮人一定不能不知道的新菜單、國旅一定也不能錯過的花蓮必吃新菜單！理想大地渡假飯店搶攻國旅花蓮商機，自即日起至歲末，於中式「風味餐廳」與西式「里拉餐廳」推出全新主題美食活動，這次不僅有精緻正統的粵菜，也有深具異國風情的泰式佳餚，讓旅客在美麗的水色美景中，品嚐兩種截然不同的料理風格。





同時，理想大地表示這一次活動由擁有超過40年烹飪經驗的粵菜大師李明耀主廚，以及泰式料理專家「咖哩泰后」于美芮主廚攜手打造，並由知名主廚彭俊傑一同合作，為消費者帶來無與倫比的味覺享受。首先登場的風味餐廳由李明耀主廚親自掌勺，這位港籍大廚以其豐富的順德菜系背景，精心設計出八道經典粵菜，每道料理都講究傳統製法與現代風味的融合。



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其中，李主廚特別推薦「番茄咬肉」，這道料理以當地新鮮番茄為主角，內餡包裹肉餡，入口時酸甜鮮美。另一道「瓊山滑豆腐」以蛋白和牛奶精心蒸煮而成，滑嫩細緻的口感令食客驚艷，傳遞海南瓊山的純正風味。除此之外，李主廚還精心準備了充滿南洋風情的「椰香芋頭滑雞煲」，綿密的芋頭搭配滑嫩的雞肉，再注入香醇的椰漿，形成一道具多層次風味的佳餚。每一口都飽含香氣，堪稱暖胃又暖心。





並且，李明耀主廚的拿手好菜還包括鹹蛋炒絲瓜、金沙吊燒雞等經典粵菜。特別是「鹹蛋炒絲瓜」，這道家常菜使用鹹蛋的鹹香與絲瓜的鮮甜搭配，味道平實卻又不失獨特。接著是令人垂涎的「金沙吊燒雞」，經過特別的風乾處理和掛爐烹製後，雞皮呈現金黃酥脆，與炸過的鹹蛋黃完美融合，讓食客大呼過癮。還有必吃的「XO醬百花油條」，這道粵菜將油條包裹滿滿蝦漿，油炸後外酥內嫩，淋上特製的XO醬汁後香氣四溢。李主廚的精湛廚藝，將傳統粵菜詮釋得淋漓盡致，絕對能讓旅客沉浸在獨特的舌尖盛宴中。





此外，理想大地的里拉餐廳則是以泰式料理為主題，特別邀請到「咖哩泰后」于美芮客座主廚登場。畢業於法國藍帶廚藝學院的于主廚，以其對泰式料理的深厚造詣，帶來一場充滿南洋風情的美食之旅。她以泰式辛香料為基底，運用各種香草和醬料製作多道美味佳餚，其中「涼拌海鮮綜合沙拉」是一道清爽開胃的佳品，適合作為餐前小菜。接著是「椰香綠咖哩雞」，這道料理使用濃郁的椰奶搭配綠咖哩，肉質鮮嫩入味，為食客帶來豐富的風味層次。



于主廚的料理風格大膽新穎，她結合了不同地域的食材，像是「海鮮鳳梨炒飯」，這道料理運用了酸甜的鳳梨與海鮮的鮮甜，交織出獨特的口感。她還推出了泰國夜市風味的「火山排骨」，大塊排骨上覆滿辛辣香料，視覺上震撼無比。還有不可錯過的「瑪莎曼咖哩牛」，這道料理中加入了多種香料，使咖哩更顯濃烈辛辣，搭配椰奶與牛肉的軟嫩，口感極具魅力。



除了多道泰式經典料理，于主廚還設計了色彩繽紛的甜點，許多都加入了蝶豆花，使得甜點呈現出夢幻的藍紫色調，視覺效果迷人且拍照極具吸引力。甜點部分包括泰式街頭常見的「泰式街頭炸雞翅」，金黃酥脆的外皮配上特製甜雞醬，酸甜的口味讓人忍不住一再回味。里拉餐廳這次的泰式美食節不僅滿足旅客對南洋美食的渴望，也帶來全新的味覺體驗，讓人仿若置身於熱帶風情之中。



花蓮理想大地 風味餐廳（粵菜）港籍主廚李明耀主廚2024新菜單

番茄咬肉：以新鮮番茄包裹肉餡，酸甜鮮美。

瓊山滑豆腐：蒸製的蛋白和牛奶搭配，滑嫩細緻。

椰香芋頭滑雞煲：椰漿、芋頭、雞肉組成的濃郁湯鍋。

鹹蛋炒絲瓜：鹹蛋的鹹香與絲瓜的鮮甜結合，風味獨特。

金沙吊燒雞：掛爐處理的燒雞，外酥內嫩，融合炸鹹蛋黃。

XO醬百花油條：酥脆油條包覆蝦漿，淋上XO醬汁。



花蓮理想大地 里拉餐廳（泰式料理）「咖哩泰后」于美芮主廚2024新菜單

涼拌海鮮綜合沙拉：清爽開胃的泰式海鮮沙拉。

椰香綠咖哩雞：椰奶與綠咖哩結合，鮮嫩入味。

海鮮鳳梨炒飯：酸甜鳳梨與海鮮混搭，口感獨特。

火山排骨：覆滿辛辣香料的大塊排骨，震撼視覺和味蕾。

瑪莎曼咖哩牛：濃烈香料搭配椰奶與牛肉，辛辣濃郁。

泰式街頭炸雞翅：酥脆雞翅配特製甜雞醬，酸甜可口。

蝶豆花甜點系列：色彩繽紛，夢幻藍紫色的泰式甜點。









花蓮理想大地「粵動理想」美食節

活動日期：即日起至12/31止

地點：風味餐廳

營業時間：

午餐：11:30~14:00

晚餐：17:30~21:00

菜品價格：單點粵菜，每道$300～$480+10%



花蓮理想大地 想秋享粵 優惠住房專案：

專案日期：11月起至2025/01/27止

內容：兩人同行一泊二食，入住西班牙主題房型一晚

幸福迎賓小品

陽光活力自助早餐

粵菜美食組合（四道料理：XO醬百花油條、鹹蛋炒絲瓜、椰香芋頭滑雞煲、滑蛋嫩牛肉+主廚例湯+白飯）乙次/人

應許運河遊艇導覽乙次/人

生態竹筏體驗乙次/人

飯店免費活動設施使用（不含芳療Spa）

花蓮機場/車站定時定點來回接送乙次（需提前預約）



花蓮理想大地「理想泰泰」美食節

活動日期：即日起至12/31止

地點：里拉西餐廳

營業時間：

第一輪：17:15~18:45

第二輪：19:15~20:45

用餐價格：

大人每人$1,100+10%

兒童（6歲含以上-未滿12歲）每人$680+10%

（價格如有異動，以現場公告為準）



請參閲理想大地官網 https://www.plcresort.com.tw/zh_TW/news/delicacies

