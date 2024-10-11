在歷經地震與颱風接連重創之後，花蓮觀光產業面臨嚴峻挑戰。地震後的餘震不斷，加上部分交通設施損壞，導致遊客人數大幅衰退，估計損失達80億元以上。為此，福容大飯店攜手花蓮縣政府、台灣旅遊交流協會、台灣樂活永續協會、雄獅旅遊及台鐵，共同推出「見花蓮、花蓮見」活動，期望能振興花蓮的觀光產業。透過這次跨領域的合作，活動旨在從食宿、交通、旅遊等多個面向全面推動花蓮經濟復甦，力求恢復花蓮的旅遊榮景，讓更多人看見這座城市的迷人風采。



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福容大飯店的全連鎖分店也響應這次活動，特別採購了花蓮在地生產的特色產品，以作為客房迎賓禮品與伴手禮。同時，飯店推出以花蓮在地食材為主題的限定美饌，包括深具代表性的剝皮辣椒、南華芋頭、鬼頭刀、樹豆及紅糯米等，打造出一系列獨具風味的菜色。這些食材不僅展示了花蓮豐富的自然資源，也讓遊客能夠體驗當地的原味。



為期90天的活動期間，福容大飯店特別推出的「Just love it!五月天一路向東」住房專案，讓參與的旅客不僅能享受精緻住宿，還可獲得五月天演唱會專屬小物及免費接駁服務。此次活動預計在11/1至11/30期間進行，雙人入住市景客房每晚僅需4,061元起，福容大飯店希望藉此帶動花蓮的旅遊熱潮，吸引更多旅客參加。





同時，花蓮縣政府與福容大飯店及多個單位合作，推出「見花蓮、花蓮見」活動，以在地特色的農漁產品及花蓮特色料理吸引遊客。福容大飯店特別設計了以花蓮在地食材製作的菜單，像是以剝皮辣椒入味的「川醬剝椒松阪豚」、具原住民特色的「原民樹豆釀封肉」等十道經典菜餚，還有各種住宿專案，讓遊客在美食中深入體驗花蓮文化。福容預期活動能帶動業績成長三成，同時幫助花蓮的農漁產業，並增進遊客對花蓮的喜愛。





此外，福容大飯店同步推出多項與花蓮在地美食相關的優惠專案。即日起至12/31，入住飯店的旅客皆可免費品嚐由洄瀾薯道提供的「小米麻糬」，讓旅客感受花蓮的傳統風味。同時，飯店還推出了「花蓮澎派大福袋」，內含當地特色商品如文旦復興青柚燒及黑芝麻軟糖等，並在網路商城上開放預訂。





對於想要深入體驗花蓮的旅客，福容大飯店推出雙城遊方案，選擇福隆或高雄連住專案皆可享優惠，如即日起至12/30的四天三夜福隆與花蓮住宿專案，每人每晚僅需834元起。這些專案活動涵蓋住宿、體驗、用餐等多方面，讓遊客能夠全方位享受花蓮的美景與美食。





最令人期待的是，由花蓮縣政府及雄獅旅遊等單位共同推出的兩大觀光列車專案。「鳴日號」列車結合了花蓮周邊資源，提供高規格服務及原住民部落歌舞演出，原價19,000元的體驗，限量優惠價每人僅需9,999元（限量500人）。這些豐富多彩的活動和專案正是希望帶動花蓮觀光全面復甦，讓更多旅客看見花蓮的獨特之處。想要了解更多詳細資訊，可以瀏覽福容大飯店的官方網站，掌握最新的優惠訊息並安排一次難忘的花蓮之旅。



福容花蓮住房專案

專案名稱：「Just love it! 五月天一路向東」

專案內容：入住市景客房，每晚4,061元起，兩人成行可享免費接駁至五月天演唱會場地，還可獲得五月天專屬紀念小物

期間：2024/11/1至2024/11/30



福容 雙城遊住房專案

專案一：福隆福容店與花蓮福容店聯合推出四天三夜專案

內容：入住福隆店，並於花蓮店住宿兩晚，適合探索六十石山

價格：四人同行最低9,999元起，每人每晚834元起

期間：即日起至2024/12/30



專案二：高雄與花蓮雙城遊專案

內容：三天兩夜專案，雙人成行可享超值價

價格：雙人成行4,999元起，每人每晚最低1,250元起

附贈：面膜、滾珠瓶、VR體驗券、自行車券、餐飲抵用券200元等

期間：即日起至2024/12/28



福容花蓮 觀光列車活動

鳴日號：

內容：高規格服務體驗，搭乘觀光列車至花蓮，享受阿勒飛斯歌舞表演

價格：原價19,000元起，振興優惠價每人9,999元起

限量：500名

活動特色：此列車為限時特別企劃，結合花蓮當地資源，讓遊客深入部落文化





相關活動依官方公告為主

福容大飯店官網https://www.fullon-hotels.com.tw/