星巴克鐵粉最期待的耶誕限定「太妃核果那堤」要回來了！對於許多人而言，每年冬天一定要喝杯「太妃核果那堤」才算是有過到耶誕節，而金星會員限定的「耶誕派對」邁入第十年，今年擴大到40間指定門市舉辦，只要報名成功就可以搶先喝到心心念念的「太妃核果風味那堤」，以及首度為派對量身打造的「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」。







於指定40家門市舉辦，透過金星禮線上兌換方式，以80顆金星禮星星報名，兌換報名成功的金星級會員，即可入店參與當晚專屬派對，現場有任選中杯飲料、120元糕點折抵券、45元包裝食品、2024金星耶誕派對專屬行李飾帶乙條和抽獎券一張，更可以搶先喝到耶誕限定款「太妃核果風味那堤」，以及為派對推出的「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」，帶有酸甜果香、濃縮咖啡、香甜巧克力和濃純牛奶，最後再撒上草莓碎粒，層次豐富。







除了派對飲品，星巴克今年推出超過120款耶誕商品，包括節慶禮盒、糕點及多款耶誕限定精品。台灣市場特別帶來「品牌咖啡大師GIANT熊寶寶」與大受歡迎的「晶鑽黑Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」，讓金星會員優先搶購。嘉年華主題系列也首次登場，經典的「耶誕紅杯馬克杯」和「狂歡嘉年華不鏽鋼杯」將是送禮佳選，讓大家提前感受到耶誕氛圍，為節日增添更多驚喜。





星巴克「金星專屬耶誕星光派對」線上兌換報名

活動時間：2024/11/1上市

注意事項：

1.此活動為金星級會員專屬，若帳號中無金星禮星星，則無法完成線上兌換。兌換時需扣除星禮程帳號中。

2.線上兌換成功後，系統會將任選中杯飲料兌換券乙張匯入您的星禮程帳號中，並寄送兌換確認函至會員Email信箱，您可透過【星禮程金星禮 通知函】信件或【金星禮紀錄】-【星運抽獎項與各項兌換紀錄】功能查詢兌換狀況與活動兌換詳細說明。

3.80顆金星禮星星兌換包括：①任選中杯飲料乙杯(報名完成後匯券)、②點購任一121元以上糕點，可享120元折抵優惠乙張(匯券時間：2024年10月30日~10月31日)、③售價45元之包裝食品乙包、④2024金星耶誕派對專屬行李飾帶乙條(尺寸：50mmx625mm)、⑤抽獎券乙張。(*上述品項除①任選中杯飲料乙杯、②點購任一121元以上糕點，可享120元折抵優惠需於使用期限內兌換外，其餘品項需於入場時現場兌換，各單店抽獎活動最早開始時間為晚上7點)。

4.任選中杯飲料乙杯兌換說明：使用期限2024年11月1日~11月5日，全門市皆可兌換；升級、添加配料與指定品項植物奶更換皆需收費。不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

5.任一121元以上糕點折抵120元優惠乙張兌換說明：使用期限2024年11月1日~11月5日，全門市皆可兌換，兌換糕點之售價需高於121元，不含季節禮盒、罐裝飲料、包裝食品、圓型預購及長條蛋糕。

6.星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



40間指定門市：

基隆麥金、關渡、天玉、內湖民權、艋舺、松江錦州、南京西、民生三民、古亭、台北時代、南港中信、板雙、南勢角、北新、新莊尚德、蘆洲三民、林口中山、桃園藝文、桃鶯、內壢中華、介壽、新竹州圖、新竹北、竹北自強、頭份中央、文心甘肅、太平、豐原向陽、大英、彰化曉陽、斗六、嘉義中興、星巴克康橋、首府、岡山、澄清文衡、博愛華夏、高雄夢時代、屏東民生、台東新生。