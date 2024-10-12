新莊人揪喝酒！位於新莊宏匯廣場的LOPIA，響應宏匯廣場週年慶，特別推出獨家限定酒款買一送一優惠，以女生最愛水果酒為主打，先買起來囤貨。另外，全台LOPIA也和SUNMAI金色三麥聯名祭出「香醇巧克力啤酒」，黑巧克力搭上啤酒碰撞出全新火花。







LOPIA獨家聯名的「SUNMAI金色三麥 香醇巧克力啤酒」，將黑巧克力的香氣與深色麥芽結合，呈現出濃厚而細緻的層次感。這款啤酒的香氣層次鮮明，帶有優雅的果酸，無論在口感或風味上都充滿了深邃的魅力，是啤酒愛好者不可錯過的選擇。







LOPIA新莊店為了宏匯廣場週年慶，也推出三款日本水果酒買一送一優惠。「沖繩請福泡盛橘子果粒香檬酒」擁有橘子果粒與香檬的清新酸香，適合喜歡果香風味的消費者；「萬上櫻花梅酒」則採用伊豆松崎町的大島櫻葉及群馬縣的白加賀梅，呈現出櫻花粉嫩色澤與優雅香氣；最後，「山崎蒸餾所梅酒」以威士忌桶熟成，散發出濃郁的華麗木桶香氣，經典的完熟梅酒適合冰鎮或搭配蘇打水飲用，為派對與聚會增添高雅的氛圍。



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LOPIA X 金色三麥 香醇巧克力啤酒

銷售通路：LOPIA

售價：149元



LOPIA新莊店 酒款買一送一

沖繩請福泡盛橘子果粒香檬酒 特價799元，10/11~10/13買一送一

萬上櫻花梅酒 1200元，即日起～10/14買一送一

山崎蒸餾所梅酒-至福完熟梅 1690元，即日起～10/14買一送一