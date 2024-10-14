基隆人早起吃早餐！日本買咖啡、送早餐「客美多咖啡」終於在今天插旗基隆，在台灣第一座人工運河-田寮河畔正式亮相，位置臨近人氣基隆廟口夜市，外觀特意用大量綠意植栽牆裝點，為基隆這座海港城市帶來濃濃的名古屋喫茶文化。兩層樓的店舖設計不僅舒適，更為當地提供了全新的放鬆好去處。
基隆客美多咖啡於10/14正式開幕，店內將名古屋的經典風格與基隆港的海洋元素完美融合，木質裝潢與紅磚牆讓空間倍感溫馨，店內則設置了船錨、舷窗及燈塔造型的擺設，彷彿邀請顧客展開一場咖啡航行。同時，將名古屋特有的「喫茶文化」引進基隆，只要早上11點前到店內點一杯飲品，就免費送上一份烤吐司早餐，有水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥等選項，傳遞名古屋的朝食文化。讓基隆人不用出城也能吃到來自日本的道地美味。
此外，人氣甜點「冰與火」、被稱為圖文不符、實體超大份量的「豬排三明治」等也在此上架，讓基隆人輕鬆享受原汁原味的日式美味。為慶祝新店開幕，10/14-10/16 購買咖啡券即可享1,000元的超值價格（原價1,150元）。咖啡券可兌換9杯飲品，無使用期限，且可折抵飲品免服務費，還能與套餐優惠同時使用。
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客美多咖啡 基隆加盟店
電話：(02)2424-7616
地址：基隆市中正區信一路170號
營業時間：週一至週日 07:30-21:00 (試營運期間為07:30-17:00)