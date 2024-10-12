隨著年末將至，不少人已開始籌劃明年的旅行計畫。在此氛圍中，力麗觀光於2024年ITF台北國際旅展帶來超值優惠，以「聯合住宿券」來吸引消費者目光。從10月14日至11月8日，力麗觀光將推出聯合住宿券，每張3,300元，並享有「買七送一」的特惠，以平均每張僅需2,887元的價格，讓旅人可輕鬆開啟探索之旅。無論是山林秘境或湖畔靜謐之地，這次的優惠活動，為渴望暫離城市喧囂的旅客提供了絕佳的放鬆選擇。



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擁有力麗觀光聯合住宿券，旅客可隨心遊遍全台11處由力麗經營管理的住宿據點。這些景點包括了宜蘭的「力麗馬告生態園區 棲蘭山莊/明池山莊」，以及提供現代商務風格的「力麗哲園飯店 木棉道．美學商旅」。南投地區則有力麗日月潭的兩處飯店「力麗哲園飯店 日潭館/月潭館」及「力麗儷山林會館」，而南部的選項如恆春的「力麗漫旅 麗昕緹渡假會館/恆春峰樹屋」等，讓旅客可選擇體驗南台灣的美麗景色。此外，花蓮的「力麗華美達安可酒店」也納入聯合住宿券使用範圍，為想探索東台灣自然之美的旅客提供理想住宿選擇。





更值得一提的是，持有力麗觀光住宿券旅客還能享有各據點獨家加碼服務。例如，宜蘭力麗馬告生態園區棲蘭山莊的旅客不僅可入住雙人套房，還附贈棲蘭森林遊樂區門票，讓旅程更具豐富度。持三張住宿券的旅客更可於宜蘭力麗威斯汀度假酒店享受一泊三食的頂級體驗。這包含知味西餐廳的自助晚餐、舞日本料理的午間定食，甚至還可無限使用游泳池、溫泉SPA等設施。這些額外福利，充分體現了力麗觀光致力於提供高品質旅遊體驗的理念。





不僅如此，南投日月潭地區的兩間五星級飯店也加入了力麗聯合住宿券的使用範圍。旅客可選擇在日月潭力麗溫德姆溫泉酒店升等至家庭房，並享用餐廳提供的雙人下午茶。或於南投力麗儷山林會館，旅客持券平日入住並加價1,000元，即可體驗精緻雙人房並獲贈日月潭紅茶禮盒。這樣的行程設計，無論是親子出遊還是情侶同遊，皆能滿足不同旅遊需求。





為了滿足喜歡南台灣風情的旅客，力麗觀光於恆春推出的兩處住宿點，麗昕緹渡假會館及恆春峰樹屋，也提供極具彈性的住宿選擇。旅客可選擇入住麗昕緹渡假會館或恆春峰樹屋的雙人房，享用每日早餐。而持二張聯合住宿券的旅客，更可選擇包棟恆春峰樹屋，適合家庭或團體出遊，並體驗獨特的棲地氛圍。這次的「力麗觀光線上旅展」優惠，無疑是喜愛探索台灣之美的旅客不能錯過的絕佳選擇。





力麗觀光2024 ITF線上旅展

活動時間：2024年10月14日至11月8日

力麗觀光2024 ITF線上旅展：https://reurl.cc/4dML8X

活動內容：每張力麗觀光聯合住宿券3,300元，買七送一（平均每張2,887元）

使用據點：

力麗馬告生態園區 棲蘭山莊 (宜蘭縣大同鄉)

歐式雙人套房乙晚

早餐兩客

贈送棲蘭森林遊樂區門票兩張



力麗馬告生態園區 明池山莊 (宜蘭縣大同鄉)

雅緻雙人房乙晚

早餐兩客

贈送明池森林遊樂區門票兩張



力麗哲園飯店 木棉道．美學商旅 (宜蘭縣羅東鎮)

經典套房/商務雙床套房乙晚

早餐兩客

加碼優惠：於2025/1/24前週三入住可限量免費升等



力麗哲園飯店 日潭館/月潭館 (南投縣魚池鄉)

精緻雙人房乙晚

早餐兩客

加贈魯魯札札咖啡親子館門票乙張



力麗儷山林會館 日月潭館 (南投縣魚池鄉)

平日加價1,000元入住

精緻雙人房乙晚

早餐兩客

贈送日月潭紅茶禮盒乙份



力麗威斯汀度假酒店(宜蘭縣員山鄉)

使用三張聯合住宿券平日入住

豪華客房/精選客房乙晚

早餐兩客

贈送知味西餐廳自助式晚餐兩客

舞日本料理午間定食兩客



力麗華美達安可酒店(花蓮縣花蓮市)

精緻雙人房乙晚

早餐兩客

贈送下午茶乙份

贈送季節套餐晚餐兩客

贈送旅行收納袋四件組乙份

贈送花蓮特色伴手禮乙份

加碼優惠：於2025/1/25前入住可限量免費升等至豪華家庭客房



日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

南投縣魚池鄉

使用三張聯合住宿券平日入住

標準雙人房/精緻雙人房升等至精緻家庭房乙晚

早餐兩客

贈送月影大廳酒吧雙人下午茶券乙張



力麗漫旅 恆春麗昕緹渡假會館 (屏東縣恆春鎮)

精緻雙人房兩晚或一晚兩間房

每日早餐兩客



力麗漫旅 恆春峰樹屋 (屏東縣恆春鎮)

精緻雙人房兩晚或一晚兩間房

每日早餐兩客

使用兩張聯合住宿券平日入住可享包棟一晚 (適合6至16人) 與早餐六客



相關優惠活動依官方公告為主