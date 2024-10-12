為了迎接萬聖節的到來，漢來美食集團精心準備了一系列搞怪甜點活動，於台北南港的漢來大飯店「日日烘焙坊」和高雄漢來大飯店的「糕餅小舖」推出期間限定的「萬聖驚魂夜」甜點專案。即日起至10/31，這兩個地點各自精心設計出6款獨具創意且顛覆視覺的甜點，將節慶元素融入其中，不僅外觀怪異生動，口味也絕對令人驚喜，讓顧客在這個萬聖節享受獨特的視覺和味覺體驗。無論是帶著家人、朋友還是單獨前來，這些甜點將成為萬聖節必須品嚐的特色選擇之一。



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這次甜點靈感來自於萬聖節經典的節慶元素，如南瓜、木乃伊和眼球等，並在食材選擇上做出巧妙搭配，使每款甜點既能讓顧客感到驚嚇又能帶來味覺上的驚喜。以「南瓜派對」為例，它結合了多種穀物和南瓜泥，搭配細緻的乳酪丁，呈現濃郁甜美的口感層次。





它不僅在口味上飽滿紮實，南瓜造型也讓人不禁莞爾。此外，極具萬聖節氛圍的「莓果木乃伊」則以可愛的木乃伊外型吸引眼球，內餡更是使用巧克力豆和蔓越莓乾，以酸甜滋味俘虜味蕾。最後的「爆漿眼球」則是驚悚之餘帶來美味享受，它的焦糖內餡巧妙地與鹽之花、蜂蜜相互襯托，讓人一口咬下去既有驚喜的視覺效果，又能享受多層次的口感。





此外，甜點組合還包括三款極具創意的慕斯蛋糕，首先是「香橙南瓜慕斯」，以起司海綿蛋糕為基底，酸甜香橙醬和細膩南瓜香堤的搭配，使整體口感豐富而不膩。接下來是「黑天鵝慕斯」，這款甜點的名字源自其黑天鵝的高雅外觀，香草杏仁蛋糕搭配榛果帕林內和黑糖香草奶餡，並以夏威夷豆慕斯提升質感，讓人感受絲滑細膩。最後一道則是最為搞怪的「腦袋起司」，其外觀和口感都令人印象深刻。搭配檸檬餡與草莓果醬，酸甜平衡，挑逗顧客的味蕾，帶來一場萬聖節獨特體驗。





漢來美食集團表示，這一系列萬聖節限定甜點將陪伴所有顧客度過這個奇妙而搞怪的節日，無論是與家人共享還是朋友相聚，皆能為您帶來別樣的節慶氛圍。漢來大飯店的「日日烘焙坊」和「糕餅小舖」致力於將甜點藝術與節慶元素相結合，為顧客提供視覺和味覺雙重享受。即日起至10/31，這些萬聖節限定甜點僅限時供應，喜愛搞怪甜點的朋友千萬不要錯過。





漢來美食萬聖驚魂夜甜點

活動期間：即日起至10/31

地點：台北南港漢來大飯店「日日烘焙坊」及高雄漢來大飯店「糕餅小舖」

甜點品項

南瓜派對：南瓜造型，內餡搭配乳酪丁

莓果木乃伊：木乃伊造型，酸甜蔓越莓與巧克力內餡

爆漿眼球：眼球造型，焦糖內餡，鹽之花與蜂蜜搭配

香橙南瓜慕斯：起司蛋糕基底，南瓜香堤與香橙醬

黑天鵝慕斯：黑天鵝外型，香草杏仁蛋糕與榛果帕林內

腦袋起司：清爽檸檬餡與草莓果醬搭配

