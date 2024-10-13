日本的秋天，一年一度的賞楓季節再度來臨，而晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅大阪心齋橋館則搶先推出了「愛上關西賞秋楓」三天兩夜住房專案，即日起至10月17日，讓旅客以每人每晚日幣6,000元起（約新台幣1,300元）的優惠價格，享受秋日紅葉的美景。該住房專案還包含每日自助早餐，並且加碼提供提前14點入住及延遲至12點退房的貼心服務，每日限量10間，讓旅客能更悠閒地體驗關西的自然之美及豐富文化。



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關西地區的賞楓景點多不勝數，如京都的嵐山和清水寺、奈良的東大寺、和歌山的高野山等，這些地方歷史悠久，結合壯麗的紅葉景色，給人帶來詩意的秋日體驗。旅客在捷絲旅大阪心齋橋館住宿期間，能輕鬆前往這些知名賞楓地點，從京都的古寺漫步到奈良的小徑，感受一葉知秋的浪漫氛圍。



在這樣的景致中，旅客可以靜靜欣賞紅葉的繽紛變化，享受日本秋天的靜謐之美。值得一提的是，酒店專案附贈的Just Café台日雙饗自助式早餐也頗具特色，供應如茶葉蛋、貢丸湯、肉鬆等台灣美食，同時也有高湯厚蛋捲、關西風味烏龍麵等日本特色美食，讓旅客每天早晨都能品嚐到東西方的不同風味。







此外，飯店所在的心齋橋商圈也是不容錯過的熱門地點，旅客可以在繁華的心齋橋商店街享受購物樂趣，並且步行即可到達寶可夢中心和吉伊卡哇專賣店，是親子家庭旅行的最佳選擇。若想進一步體驗當地購物，心齋橋館附近還有新落成的「Lalaport & 三井Outlet Park大阪門真」，地鐵僅需30分鐘車程即可到達。這裡匯集了各大品牌，無論是流行服飾、家居用品，還是特色美食，都能滿足旅客的各種需求。如此豐富的行程安排，讓這個專案不僅僅是單純的住宿，更是一次深度探索日本文化與風景的機會。





捷絲旅大阪心齋橋館 愛上關西賞秋楓

日期：即日起至10/17

優惠內容：

1、三天兩夜住宿，每人每晚含早餐最低日幣6,000元起

2、附加提前14點入住及延遲至12點退房

3、Just Café台日雙饗自助式早餐及下午點心

每日限量：10間客房

地址: 542-0081大阪市中央區南船場二丁目9-15

專線: +81-06-6251-3666

