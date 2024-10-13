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Popeyes二店選址公開！Popeyes台北光復店就在國父記念館旁、炸雞控尖叫等不及。

文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：編輯 張人尹 人氣：251
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編輯 李維唐

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就想問問「炸雞控」都吃過Popeyes炸雞了嗎！這一次堪稱是在台灣的美國人都覺得「可以」、「好吃」的Popeyes炸雞要開二店了，有網友在社群媒體Threads上發出一段影片，表示自己公司附近準備要開一間Popeyes炸雞了，眼尖的網友表示，這就在國父記念館附件、真的太讓人期待了。
Popeyes二店選址公開！Popeyes台北光復店就在國父記念館旁、炸雞控尖叫等不及。


炸雞控必吃Popeyes炸雞，近期才推出全新會員專屬的「預訂自取」功能，會員只要透過線上系統輕鬆預訂美味的炸雞，而且當時還有炸雞控最愛「都是腿純享餐」，這一次從網友提供的訊息來看，可能是在信義國小對面，而附近可是有號稱最強炸雞的蘇阿姨，這可是一場本土炸雞品牌與美國炸雞品牌的首次對決。
Popeyes二店選址公開！Popeyes台北光復店就在國父記念館旁、炸雞控尖叫等不及。

同時依據google地圖，可以發現Popeyes炸雞二店已有正式店名「Popeyes Chicken 台北光復店」，且距離就在大巨蛋及人氣蘇阿姨比薩屋中間，為來將會為該商圈帶來更多的美食話題，也讓更多球迷、歌迷去大巨蛋前可以有更多的美食選擇。

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Popeyes Chicken 台北光復店

地址：台北市大安區光復南路244號
開幕日期：待官方公告
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Popeyes炸雞 Popeyes Chicken 台北光復店 國父記念館附近美食
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