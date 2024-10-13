耐雅格生技秉持著將台灣天然珍稀水源介紹給世界的熱情，從屏東北大武聖山取水，帶來富含矽、鍶等珍貴礦物的「YOI鹼性水」。這款水不僅無菌無污染，並且獲得 ISO22000 和 HACCP 認證，還榮膺 ITQI 國際風味評鑑三星金獎及 Monde Selection 特級金獎雙重肯定。2024 全民運動會將於10/26盛大展開，耐雅格生技品牌「YOI鹼性水」被選為賽事指定飲用水。這款天然鹼性水以其獨特的口感與卓越品質，將北大武聖山的祝福注入每一口，並與全民運動精神相呼應，共同展現榮耀時刻。







耐雅格生技營運長黃毓涵表示，北大武聖山蘊藏的礦化水脈，經過天然濾過，含有豐富的礦物元素與微量營養素，品質完全不遜色於歐美知名泉水。耐雅格團隊期望不僅推動本地優質水源，更要讓世界看到台灣的好水。隨著消費者對飲水安全與健康的需求不斷提升，耐雅格推出的天然鹼性水，不僅具備抗氧化功效，還能幫助人體保持最佳的酸鹼平衡，成為日常保健的重要夥伴。





耐雅格生技總經理特助黃俞豪表示，現代消費者已從以往的安全飲水，轉向關注健康飲水的需求。現今許多人擔心飲用純水可能導致缺乏必要礦物質，耐雅格生技以天然鹼性水為核心，專注於發展富含礦物元素的水產品。旗下的「曜 pH9.0」及「三分甜微鹼性離子水」更以不同 pH 值和風味滿足多樣飲水需求。耐雅格深信，將北大武聖山的水源介紹給世界，不僅是推廣品牌，更是一種文化傳承。





耐雅格生技行銷經理孫倩表示，以礦物質為媒介連結人與自然，是耐雅格的一大信念。每瓶「YOI鹼性水」都經過專利技術過濾並保留了北大武聖山的天然礦物，富含矽、鍶等成分，對肌膚和骨骼健康有明顯益處。這款水還特別設計出迎合早晨、黃昏、星空三種瓶身風格，無論是工作或休閒時刻都能為使用者帶來舒適的飲水體驗。





耐雅格生技推出的YOI鹼性水擁有六大工藝亮點，不僅來自北大武聖山純淨水脈，更在製水過程中經過嚴格篩選與層層把關，以確保每一滴水的質量。這款水被眾多名廚與威士忌品牌大使認可，不僅能夠突顯食材本身的風味，還可用於威士忌品飲中，讓人感受到水的柔和質地帶來的風味提升。台豐高爾夫球場主廚朱捷更表示，「YOI鹼性水」的天然軟水特性讓料理過程更加出色，無論是煮湯或煮飯，都能讓食材風味更豐富。



作為一款榮獲國際肯定的鹼性水，「YOI鹼性水」在設計上融合了北大武聖山的壯麗景致。這款水選用深邃的色調與天然景觀相呼應，瓶身上展現朝霞、夕陽和夜空三種不同的設計，寓意隨時隨地都可享受的悠閒時刻。這些細節更反映了耐雅格致力於將台灣水源推廣至國際的熱忱，讓來自屏東聖山的珍貴資源透過這款水，走向全球市場。



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YOI 鹼性水 850ml

建議售價：30 元

通路：全家便利商店、萊爾富超商、寶雅生活館、ＭＯＭＯ購物網



曜pH9.0 鹼性離子水 850ml

建議售價：29元

通路：全聯福利中心、ＭＯＭＯ購物網、小北百貨



三分甜 微鹼性離子水 600ml

建議售價：15元

通路：全聯福利中心、ＭＯＭＯ購物網、小北百貨