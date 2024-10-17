台北人週末就是要鬆弛一下、慵懶一下！來自法國的ELLE Taiwan，今年首度在松菸舉辦ELLE Weekend，在台北市中心以音樂Ｘ美食風格市集營造出法式慵懶與浪漫氛圍。活動選在松菸巴洛克花園到北向製菸工廠的空間，每個角落都充滿異國風情，不僅能逛市集、聽音樂，還能透過各式風格工作坊放鬆身心。ELLE邀請大家與親朋好友一起拋開壓力，享受屬於自己的美好時光。





將於10/26、10/27在松山文創園區盛大展開ELLE Weekend，音樂活動陣容強大，由金曲製作人韓立康擔任音樂總監，與創作新人Andr攜手打造全台首支活動主題曲〈毛線球少女〉。並重磅邀請到為經典韓劇獻唱的韓國才子10CM權正烈。此外，還有鳳小岳、鄭宜農、老王樂隊、好樂團等10組音樂人輪番上陣，帶來多元音樂風格。不論是喜愛抒情還是熱愛搖滾，都能在這場音樂饗宴中找到共鳴。





更設置特色美食市集，其中一定要先衝的攤位莫過於和法國PAUL Taiwan夢幻聯手打造的「ELLE法棍café」，現場販售三款獨家口味，並祭出每天限量100份的「PAUL草莓千層派買一送一」優惠必搶。北向製菸工廠則設有手綁花課程等活動，讓大家拋開繁忙生活的煩惱。







參加者若穿上法式條紋衣並完成線上預約，還可獲得法國藝術家Clémence Trossevin合作並由台灣精品文具品牌 YSTUDIO 客製化「明信片＋紙膠帶」限量禮物組。此外，也推出「ELLE 法棍節」限定優惠，於限時動態分享「追蹤 ELLE Podcast頁面」，標記 @elletaiwan、#ELLEWeekend，於活動當天出示畫面，即可免費兌換ELLE 聯手 PAUL 風格法棍。



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ELLE Weekend 活動資訊

時間：2024/10/26-10/27 11:00-20:30

地點：松山文創園區巴洛克花園、北向製菸工廠

搶先預約條紋快閃，免費換好禮：https://elle.re/6f6ws6/walkerland

報名ELLE Weekend Break周末療癒體驗：https://elle.re/6hfylq/walkerland



PAUL聯名「ELLE法棍café」

限定口味：松露第戎春雞三明治、蒜香起司三明治、炙燒明太子培根三明治

限定優惠：PAUL草莓千層派買一送一，每日限量100份，售完為止。



專屬 ELLE 法棍節 免費送法棍

聆聽「ELLE Podcast」，並於限時動態分享「追蹤 ELLE Podcast頁面」，標記 @elletaiwan、#ELLEWeekend。活動當天出示分享畫面即可兌換 ELLE 聯手 PAUL 風格法棍。(每天限量100條，換完為止。)