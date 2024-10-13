簡單幾個字「只要有愛、結果都一樣」，但常常被複雜的人們變的不容易。起士公爵攜手結果娛樂推出了一款充滿愛與多元象徵的限量甜點「微醺橙香威士忌小小公爵」杯子乳酪蛋糕，為平權議題發聲。這款聯名甜點融入了來自比利時的頂級黑巧克力、法國純黑可可粉及澳洲乳酪，並搭配了仕高利達12年蘇格蘭威士忌，象徵不同愛情關係中苦中帶甜的優雅風味。限量1000杯的「微醺橙香威士忌小小公爵」，每一口都是對愛的致意，也是對不同愛情形式的讚美。
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起士公爵「微醺橙香威士忌小小公爵」的特別之處在於其豐富的層次與細膩的調配。蛋糕體以威士忌與巧克力的搭配創造出微醺香氣，帶出苦中帶甜的滋味，宛如愛情中各種情感的交織。其頂層覆蓋著由甜點師精心調製的巧克力淋面，柔順的口感中滲透著深沉的巧克力香氣，更加入了「義大利蜜桔丁在威士忌浸泡過一夜」的蜜桔丁，帶著清新明亮的橙香，吃一口就會愛上。這款甜點透過多層次的味道表現愛情的多樣性，也讓品嚐者能在一口之間感受到甜美與成熟的融合。
同時，這次的聯名合作不限於甜點製作，更是一次對多元愛情的致敬。起士公爵與結果娛樂的聯名，不僅是美味甜點的創新，也蘊含了深刻的社會意涵。結果娛樂自2021年起推出一系列以BL劇為主題的作品，如「永遠的第一名」、「第二名的逆襲」等，成功地讓觀眾關注性別議題。
這次合作將戲劇與甜點結合，讓消費者在享受美食之餘，能透過味覺感受到愛與包容的力量。「微醺橙香威士忌小小公爵」現已在起士公爵各大門市及官網限量發售，每杯都是獨一無二的象徵，數量有限，售完即止，建議消費者趕快行動，品嚐這款具代表性的愛情甜點。
微醺橙香威士忌小小公爵杯子乳酪蛋糕聯名發售
發售時間：2024年10月起
聯名品牌：起士公爵、結果娛樂
主要特色：結合比利時黑巧克力與12年威士忌，象徵愛的多樣性
售價：限量1000杯，售完即止
購買：起士公爵門市及官網
官網：https://bit.ly/4er4NV8