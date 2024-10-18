林口甜點新開店要吃！林口人有事、沒事就去林口三井outlet購物、吃美食，現在又多一間爆夯打卡甜點「66Cheesecake」快閃，從彰化北上帶來明星商品「唱片千層酥」，超多種新鮮水果口味搭配復古唱片外型的千層酥，女友看到都吵著要買來打卡發限動。
彰化人氣甜點品牌66Cheesecake於即日起至12/31快閃林口三井OUTLET，攜明星商品「唱片千層酥」與各式經典甜品現身。這款千層酥以復古黑膠唱片為設計靈感，吸引無數甜點迷來打卡拍照。嚴選北海道四葉鮮乳及法國愛樂薇奶油，經由專業熱壓機反覆壓制成就酥香的口感，最後再撒上砂糖烘焙成焦糖糖衣，細膩而多層次的口感，吸引甜點控不斷回訪。
內餡則是濃郁的卡士達醬搭配新鮮水果，包括草莓、葡萄、芒果、藍莓等，將香甜水果與清爽完美平衡，讓人無法停下。這款精心打造的千層酥不僅味道出色，也成為許多人心中的拍照新寵。此外，現場也販售「北海道奶油三明治冰淇淋」 、 「北海道輕乳酪蛋糕」，每日限量發售，口味依現場供應為準。
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66Cheesecake林口三井outlet快閃店 店家資訊
快閃日期：即日起至2024/12/31
地址：新北市林口區文化三路一段 356 號(1 館 2F 美食街)