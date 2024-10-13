慕舍酒店即將迎來令人期待的四周年慶典，並於10月15日舉辦盛大的西班牙嘉年華派對！此次活動將以西班牙熱情歡樂的「Carnaval de España」為主題，從早到晚提供24小時的沉浸式體驗，讓所有參與者感受嘉年華的無盡魅力。酒店將場地布置得絢麗多彩，賓客們不僅能欣賞到世界級的表演，還能享用來自米其林二星的經典西班牙小食和全球聯名酒莊精心挑選的美酒。這場嘉年華不僅適合熱愛美食美酒的饕客，更讓人有機會在本地就能品味異國的嘉年華氛圍。



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這場活動分為三個階段，每階段都有獨特的體驗。第一階段的「嘉年華派對」自早上9點持續至下午5點，票價為NT 1,980，活動內容精彩多樣。現場將安排國際級音樂家如古典吉他音樂家蘇孟風及首席大提琴家陳世霖帶來世界級演奏，並搭配台灣知名魔術師黃大晏的驚豔魔術表演和嘉年華舞者們的熱情舞蹈。更有藝術家為現場賓客進行個性化身體彩繪，讓每位參與者能展現獨一無二的個人風格。藝術體驗方面，還包括苔療癒手作、創意造型氣球以及互動式的活雕像表演，賓客能夠親身參與其中，留下珍貴回憶。這一階段活動為期一天，適合喜愛藝術和互動體驗的朋友們。



第二階段為「繆斯盛宴」，時間為晚上6點半至10點，票價為NT 12,800並附加服務費10%，包含嘉年華派對的入場券（價值NT 1,980元）。在這場奢華的晚宴中，渥達尼斯磨坊將為賓客獻上由12道精選料理與6款經典酩酒搭配的饗宴，並伴隨著由蘇孟風和陳世霖演奏的古典音樂，使現場充滿藝術與文化氛圍。晚宴限量席次，為了讓賓客有更加親密的體驗，活動主辦方特意打造了適合特別場合的環境，讓每一位參與者都能感受美食美酒相融的極致享受，錯過實屬可惜。





第三階段則是專屬住宿體驗「嘉年華住房專案」，特價為NT 11,800起，活動當日入住的賓客將獲得嘉年華派對入場券兩張。此住房專案可提前於早上10點入住，第二天則可享受米其林二星餐廳渥達尼斯磨坊的西班牙經典早餐。住客在慕舍酒店度過的夜晚充滿濃厚的嘉年華氣息，無論是活動當日的派對還是第二天的美食早餐，都讓人沉浸於異國文化的愉悅之中，是親朋好友一同享受的絕佳選擇。參與此次嘉年華住房專案的賓客將擁有豐富的互動體驗，同時能體驗不一樣的酒店住宿服務，感受一場視覺、味覺與聽覺的多重盛宴。





活動的壓軸之作「Light up MVSA」將於夜晚上演，這場由旋舞炎團隊帶來的LED火舞秀，結合了科技、舞蹈和東西方藝術，賦予嘉年華派對全新的藝術表演形式。現場的LED火舞結合現代舞、街舞與武術，打造出絢麗的視覺效果，讓觀眾在火焰與燈光交織的氛圍中陶醉，仿佛置身於西班牙的熱情街頭，親眼見證這場獨一無二的藝術饗宴。





10月15日的慕舍酒店四周年嘉年華將帶來西班牙的熱情風情和豐富的視覺、聽覺享受。從音樂到美食，從互動體驗到夜晚的火舞秀，嘉年華的每一個活動環節都經過精心設計，無論是品味美酒佳餚還是沉浸於藝術氛圍，這都是一次不容錯過的體驗。



慕舍酒店4th Anniversary 西班牙嘉年華 Carnaval de España 活動資訊

嘉年華派對

時間：0900 – 1700 NT 1,980位

Accupass活動詳情及購票資訊請點選 https://reurl.cc/VMm2jZ

嘉年華住房專案

NT 11,800起 (依入住人數加贈嘉年華派對票券)

限量名額：https://reurl.cc/kypdDb

繆斯盛宴

時間：1830 – 2200 ￜ NT 12,800位(含嘉年華派對票券乙張 價值1,980元)

限量名額：02-2500-6832