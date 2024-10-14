麥當勞竟然也推出盲盒！日本麥當勞玩具「湯姆貓與傑利鼠盲盒」將於10/18強勢登場。為了慶祝動畫85週年，這次一共推出6款超萌周邊商品，以近期超夯的盲盒為設計，要讓粉絲們享受到隨機抽獎的喜悅。最近有到日本，可別錯過這超萌的系列囉。
▲圖片來源／マクドナルド
日本麥當勞將於10/18起推出以「湯姆貓與傑利鼠」為主題的全新快樂兒童餐系列玩具。為了慶祝「湯姆貓與傑利鼠」動畫誕生85週年，精心設計了多款充滿互動性且趣味橫生的玩具，讓大家能透過遊戲體驗，來還原動畫中經典的滑稽追逐場景。
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▲圖片來源／マクドナルド
本次麥當勞推出的快樂兒童餐主打「湯姆貓與傑利鼠」玩具系列，主要分為三個階段，第一階段活動將於10/18開始，持續至10/24，共有三款玩具，包括「跑動的傑利」、「方向變換車」以及「湯姆與傑利的打擊遊戲」可以搜集。此外，10/25至10/31，則有「湯姆的卡丁車」、「傑利的旋轉茶杯」以及「湯姆的輪盤挑戰」。
▲圖片來源／マクドナルド
最後，11/1起，只要購買快樂兒童餐，則會贈送前兩階段任意一款玩具。此系列一共推出了6款限量玩具，完美還原動畫中的經典場景。不過要注意，以上商品皆為限量供應，近期準備去日本的朋友，可別忘記順便帶個可愛的伴手禮回家囉。
▲圖片來源／マクドナルド
日本麥當勞玩具 湯姆貓與傑利鼠盲盒
活動時間：10/18至10/31
活動內容：於期間內購買任一快樂兒童餐，即贈「湯姆貓與傑利鼠盲盒」任一。