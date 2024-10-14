台北101高空跨年煙火派對限量早鳥9折優惠正式開賣，為了讓跨年更有價值、更能感受過節的氣氛。今年台北101的跨年派對以「高空夢想舞台」為名，不僅提供觀景台的絕佳視野，觀看台北最震撼的煙火秀，同時還設有雙舞台活動，邀請國際知名DJ與多位金曲新星共襄盛舉。



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今年的台北101高空跨年煙火派對現場規劃了兩個舞台：一為「殿堂舞台」，以音樂為主軸，由三位金曲獎新人：壞特?te、李浩瑋和王艷薇輪番登場，帶來深具創意的音樂演出；二為「星光舞台」，提供街舞、饒舌及魔術等多元化展演。



其中，壞特?te以獨特的Chillhop風格，融合嘻哈、民謠與R&B，帶來全新的音樂體驗。李浩瑋則憑藉著「CRUSH ON YOU」創下2700萬次的點擊，成為年輕人間的寵兒，讓人期待他帶來的精彩現場。王艷薇則以她富有磁性的金嗓席捲全場，無論是音樂愛好者還是首次參加跨年派對的民眾，都將在這裡感受到無與倫比的音樂旅程。





派對現場的另一大亮點則是由多位國際DJ輪番上場，義大利DJ Giorgio Leone以強烈的Techno音景為派對帶來震撼的開場，隨後香港的DJ LILIUM則以熱血沸騰的節奏，將跨年夜的氣氛推向高潮；台灣新生代DJ YQB也加入了這場音樂饗宴，以其卓越的音樂節奏掌控力，帶動全場觀眾沉浸在跨年狂歡的氛圍中。



此外，「星光舞台」則充滿著意外的驚喜，世界街舞冠軍許凱皓將帶來驚豔的Locking表演，饒舌歌手ChrisFlow唐仲彣則以動感的舞蹈和鮮明的節奏征服觀眾。魔術師周子益融合了魔術、丑劇和雜耍，為觀眾呈現一場令人屏息的奇蹟之夜。Ar(Tone)樂團則作為最後的壓軸，帶來融合City Pop和R&B的全新樂曲，讓全場觀眾在新舊融合的音樂氛圍中迎接2025年。





台北101此次跨年活動還為參加者準備了豐富的迎賓好禮，讓旅客憑票根可兌換一瓶Buckskin金車柏克金－金釀IPA啤酒，並隨機贈送兩款不同風味的IPA啤酒－PEAK IPA和COAST IPA。PEAK IPA融合了台灣黑熊的剛毅與台灣特有的水果香氣，帶來平衡的麥芽甜感；COAST IPA則以台灣梅花鹿為靈感，結合葡萄柚與柑橘的清香，為跨年夜增添輕鬆愉快的氛圍。



同時，旅客還可獲得一款限量的「2025絢麗之旅跨年托特包」，其設計靈感源自台北101建築的線條，寓意著攀登新高度的旅程。托特包上還印有「Happy New Year」的字樣，讓參加者將這場無與倫比的跨年夜紀念品「包」回家，成為值得珍藏的跨年回憶。





台北101高空跨年煙火派對

售價：一般票 2,800元、快通票 3,300元 （即日起至 11/30 享早鳥9折優惠：2,520元）

售票網站：Stage @TAIPEI 101

快通票預購連結： https://bit.ly/4eiUt1l

早鳥票預購連結：https://bit.ly/3XImZ5u

KKday 預購連結：https://bit.ly/4eCO8O3

跨年好禮：2025絢麗之旅 跨年托特包/ 2025 Dazzling Journey New Year's Tote

酒水飲品：金車柏克金－金釀IPA啤酒乙罐 （隨機發送PEAK IPA琥珀山峰或COAST IPA日光海岸兩種風味）

