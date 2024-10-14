中壢人、竹北人揪吃燒肉吃到飽！說到平價燒肉吃到飽，學生族的口袋名單一定有「田季發爺」，最便宜618元就有燒肉吃到飽，為小資族、學生族帶來大口吃肉的幸福時光。如今為了歡慶田季發爺18週年慶，找來超ㄎㄧㄤ的小小兵聯名，推出全新小小兵滿額免費送優惠，只要來店用餐滿額就可以把小小兵帶回家。







田季發爺Ｘ小小兵滿額贈優惠，將於10/15正式開跑，只要到桃園、中壢、竹北、台南、高雄五間田季發爺門市用餐，單筆消費滿6,000元贈「折疊手拉車」、滿3,500元贈「手拿傘」，消費1,600元還有「飲料提袋」，滿1,000元可帶走門市限定徽章。限量商品數量有限，小小兵迷們可要把握機會，先到先得，錯過可就搶不到。







此外，田季發爺目前由全新團隊經營，並推出近百道海陸料理全新菜單，匯集澳洲和牛、西班牙伊比利豬、天使紅蝦、大生蠔等頂級食材，不僅滿足老饕的挑剔味蕾，更象徵品牌對品質的堅持與創新。而目前五間門市則是以「魔法學院」、「夢遊仙境」與「侏儸紀時代」等主題門市亮相，帶大家在電影場景中吃燒肉吃到飽。



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田季發爺週年慶 小小兵滿額禮

活動時間：2024/10/15起

活動辦法：只要單筆消費滿額就免費送小小兵周邊

滿6,000元 送「小小兵折疊手拉車」乙個

滿3,500元 送「小小兵折疊手拿傘」乙支

滿1,600元 送「小小兵飲料提袋」乙只

滿1,000元 送「門市限定徽章」乙個



田季發爺分店

桃園成功店

地址：桃園市桃園區成功路二段1號

電話：03-333-1161



桃園中壢店

地址：桃園市中壢區中美路二段136~138號

電話：03-422-5066



新竹竹北店

地址：新竹縣竹北市文興路一段5號

電話：03-668-8692



台南中華店

地址：台南市東區中華東路二段101號

電話：06-267-3070



高雄中山店

地址：高雄市新興區中山一路6-20、6-21號

電話：07-282-0228