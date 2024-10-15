網美代名詞的「永心鳳茶」又出新品牌了，全新餐酒館「浪際」插旗高雄大港倉！高雄起家的永心鳳茶，一直以來都以高質感裝潢和特色美食著稱，先前在大港河畔旁開設新品牌「永心浮島」，猶如在塞納河畔的超愜意用餐區就造成打卡熱潮。這次，再次在大港橋旁推出全新餐酒館「浪際」，以前衛的藍色系和金屬風打造最不一樣的新型態空間，以「早咖晚食夜酒」的創新模式引發熱烈討論。
「浪際」秉持永心品牌精神，再次顛覆傳統餐飲，店內結合海鮮小食、精緻雞尾酒與現場音樂派對，打造日夜皆宜的潮流新據點。店裝主打藍色系與金屬風，由金馬視覺團隊Bito設計，以Art-Tech藝術科技創造前衛氛圍。超大螢幕播放變換動畫，並以VJ技術將影像和音樂互動，帶來視覺與聽覺的雙重享受。汲飲吧台更結合炫彩螢幕，隨著按壓杯具即時變換圖案，每個角落都讓人忍不住想拍照分享，成為高雄新一代的打卡勝地。
浪際全天候提供咖啡、雞尾酒與多款台味料理，像是結合香菜與炙燒小卷的「香菜濃濃炙小卷」、翻玩蚵嗲的「迷你飛碟蚵嗲」等創新菜色。此外，9款創意雞尾酒融入台灣在地食材，並提供無酒精調飲與啤酒，滿足不同需求。浪際也精選咖啡豆，打造多樣手沖及義式咖啡選擇，讓顧客不論何時到訪都能找到適合的品飲。
浪際每晚10點後邀請COCCO & Co. DJ團隊輪番登場，將高雄的城市音樂注入夜晚，帶來西洋、嘻哈與K-pop等多元曲風。不定期的派對活動與饒舌表演，讓顧客盡情搖擺，共度難忘夜晚。店內營業至凌晨，打造出一個能隨心飲酒與自由漂流的夜間心靈際會所。浪際結合音樂、美食與藝術，為高雄注入全新能量，邀請你來體驗這場視覺與聽覺的盛宴。
推薦閱讀：基隆人第一間「客美多」開了！日本名古屋「點咖啡、送早餐」優惠，基隆人不用出城就能吃到。
永心鳳茶新品牌「浪際 WAVESTELLAR」店家資訊
營業時間：中午12:00-翌日1:00（週三12:00-22:00）
電話：(07) 521-6377
地址：高雄市鼓山區蓬萊路6之6號（大港倉七庫）
訂位：https://walkr.tw/N8kJpPB3
營業型態
12:00-21:30
滿足全方位需求的心靈際會所
咖啡醒腦、餐食果腹、感性飲酒
21:30-01:00
高雄音樂大廠 COCCO & Co. 進駐
沈浸酒精、自由漂流、音樂熱播