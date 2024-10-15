網美代名詞的「永心鳳茶」又出新品牌了，全新餐酒館「浪際」插旗高雄大港倉！高雄起家的永心鳳茶，一直以來都以高質感裝潢和特色美食著稱，先前在大港河畔旁開設新品牌「永心浮島」，猶如在塞納河畔的超愜意用餐區就造成打卡熱潮。這次，再次在大港橋旁推出全新餐酒館「浪際」，以前衛的藍色系和金屬風打造最不一樣的新型態空間，以「早咖晚食夜酒」的創新模式引發熱烈討論。







「浪際」秉持永心品牌精神，再次顛覆傳統餐飲，店內結合海鮮小食、精緻雞尾酒與現場音樂派對，打造日夜皆宜的潮流新據點。店裝主打藍色系與金屬風，由金馬視覺團隊Bito設計，以Art-Tech藝術科技創造前衛氛圍。超大螢幕播放變換動畫，並以VJ技術將影像和音樂互動，帶來視覺與聽覺的雙重享受。汲飲吧台更結合炫彩螢幕，隨著按壓杯具即時變換圖案，每個角落都讓人忍不住想拍照分享，成為高雄新一代的打卡勝地。







浪際全天候提供咖啡、雞尾酒與多款台味料理，像是結合香菜與炙燒小卷的「香菜濃濃炙小卷」、翻玩蚵嗲的「迷你飛碟蚵嗲」等創新菜色。此外，9款創意雞尾酒融入台灣在地食材，並提供無酒精調飲與啤酒，滿足不同需求。浪際也精選咖啡豆，打造多樣手沖及義式咖啡選擇，讓顧客不論何時到訪都能找到適合的品飲。





永心鳳茶新品牌「浪際 WAVESTELLAR」店家資訊

營業時間：中午12:00-翌日1:00（週三12:00-22:00）

電話：(07) 521-6377

地址：高雄市鼓山區蓬萊路6之6號（大港倉七庫）

訂位：https://walkr.tw/N8kJpPB3



營業型態

12:00-21:30

滿足全方位需求的心靈際會所

咖啡醒腦、餐食果腹、感性飲酒



21:30-01:00

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