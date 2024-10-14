Klook宣佈與日本知名的小田急電鐵合作，正式推出「箱根周遊券電子車票」，為前往箱根旅遊的旅客提供了更加便捷、快速的出行體驗。透過Klook平台，旅客可以直接在線上預訂此周遊券，不再需要到日本當地窗口排隊兌換實體票券，只需在Klook App上點擊啟用，出示QR Code即可直接進站，並且這一次的合作，讓Klook成為日本本土以外，唯一一個提供此電子車票的國際預訂平台，同時自服務推出即日起至10/20，Klook加碼推出8折限定優惠。
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長久以來，不少到日本旅遊的海外旅客雖然已提前在線上購票，仍需到車站或指定櫃檯換取實體票券，既耗時又增加不必要的麻煩。現在旅客只需在Klook App上點擊「開啟」，便會被導向小田急電鐵的EMot線上票券頁面，輕鬆點選「票券詳情」和「開始使用此票券」，即可直接使用電子票入場。此服務不僅提供中文介面，還接受LINE PAY等多種付款方式，確保各類型的旅客都能便捷使用。Klook的這項服務為箱根地區的旅客提供了一站式便利，不論是初次到訪日本，或是箱根老饕，都能享受無縫接軌的旅程。
箱根周遊券被譽為多功能交通票券，讓旅客可在票券有效期內無限次搭乘箱根地區的8種交通工具，涵蓋海陸空多種方式。旅客可搭乘「箱根海賊觀光船」，悠遊蘆之湖湖面並欣賞富士山壯麗的景色；也能搭乘「箱根空中纜車」俯瞰富士山與蘆之湖全景，感受箱根的壯麗風光。對於想要深入體驗當地文化的旅客來說，周遊券更讓他們能方便地乘坐箱根登山電車、箱根登山巴士等多種交通工具，輕鬆前往景點如御殿場，享受購物與溫泉之樂。此外，Klook還特別提供了2日與3日票券選擇，讓旅客的行程安排更加靈活，無論是短暫遊玩或是深度體驗，都能滿足其需求。
Klook、小田急電鐵 日本箱根周遊券電子車票
限時優惠：即日起至2024/10/20
活動內容：旅客於Klook預訂箱根周遊券，享8折優惠
使用方式：Klook App點擊啟用電子票，掃描QR Code直接使用
交通工具：有效期內無限次搭乘箱根8種交通工具，包括海賊觀光船、空中纜車、登山巴士等