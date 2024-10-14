為了慶祝6週年，台北新板希爾頓酒店於即日起至11/14推出「希心相伴」住房專案及一系列餐飲優惠活動，讓消費者可以享受最超值的美食、旅宿服務。這一次的優惠住房專案以豪華套房每晚6,666元起為主，不僅可享27樓行政酒廊的尊榮禮遇，還特別加碼贈送希爾頓榮譽客會積分666點，讓消費者能在下次入住時再度受惠。



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除了優惠住房專案，台北新板希爾頓酒店二樓「悅．市集」自助吃到飽餐廳特別推出了「四人同行，一人免費」的限時優惠，讓消費者能以每人918元起的超值價格吃到飽。從異國美食到本地佳餚，「悅．市集」匯聚了全球各地的風味，適合家庭聚餐或好友相約共度愉快時光。





同時，在三樓「青雅中餐廳」則以招牌嫣紅燒鵝為主打，推出「加價6元升級三吃」的精選方案，包含片皮鵝、蘿蔓松子炒鵝鬆以及芋頭米粉鵝骨湯三種吃法，以僅需加價6元的超值選擇，讓賓客感受到多層次的豐富口感。這道美食盛宴將持續至10/30，是秋季不能錯過必吃美食。





最後，台北新板希爾頓酒店一樓大廳酒吧「逸廊」則是推出的666元+10%的兩小時無限暢飲方案。該方案涵蓋多種紅白酒、烈酒、啤酒及軟性飲品，為賓客提供了下班後與三五好友輕鬆聚會的理想選擇。逸廊的輕鬆氛圍搭配酒品選擇，讓消費者可在此舒緩平日的疲勞，是放鬆享受夜晚的絕佳去處。



新板希爾頓酒店「希心相伴」住房專案

活動期間：即日起至11月14日

優惠內容：豪華套房每晚6,666元起，包含27樓行政酒廊尊榮禮遇及贈送希爾頓榮譽客會積分666點。

加碼優惠：三天兩夜卓越套房方案16,666元起，額外附贈粉紅迎賓氣泡酒。

抽獎活動：凡預訂住房專案之旅客，有機會參加抽獎，最高可贏得16,666點會員積分。



新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳四人同行一人免費優惠

活動期間：即日起至10月30日

優惠內容：四人同行一人免費，平日午餐每位1,080元+10%起，晚餐每位1,180元+10%起，平均每人餐費918元起。

適用時段：平假日均適用，提供豐富異國美食選擇。



新板希爾頓酒店「青雅中餐廳」嫣紅燒鵝加價升級三吃

活動期間：即日起至10月30日

優惠內容：訂購嫣紅燒鵝加價6元即可升級為「一鵝三吃」，包含片皮鵝、蘿蔓松子炒鵝鬆及芋頭米粉鵝骨湯，豐富口感滿足饕客味蕾。



新板希爾頓酒店「逸廊」無限暢飲優惠

活動期間：即日起至10月30日

優惠內容：每位666元+10%起，兩小時無限暢飲，包含指定紅白酒、烈酒、啤酒及軟性飲料，提供下班聚會或朋友小酌的理想場所。



活動詳情依官方公告為主

官網：https://shorturl.at/cu3di