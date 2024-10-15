挑戰最狂星冰樂！日本星巴克「燃燒魔法星冰樂」即日起開賣，重點是這次限定黑貓杯眼睛竟然會變色，貓奴們看了都嗨了吧。說到一年一度的萬聖節即將來臨，日本星巴克也不例外地推出了限定商品。這次以「暗黑系」為主題，打造出雙色混合的濃厚神秘氛圍。快來看看今年的亮點新品，看看有什麼不可錯過的享受吧。
▲圖片來源／スターバックス コーヒー
首先從星冰樂說起，今年日本星巴克的萬聖節飲品「燃燒魔法星冰樂」，已於即日起開賣，僅販售到10/31為止。當手捧這杯星冰樂，看到紅藍火焰的漸層效果，彷彿置身於萬聖節的魔法世界中。飲品以濃郁的藍莓和覆盆子為主，搭配煉乳般的奶香基底，讓口感層次豐富。撒在頂部的巧克力脆片，簡直就是一份特別的甜點。
▲圖片來源／スターバックス コーヒー
除了令人垂涎的飲品，星巴克的萬聖節周邊商品也毫不遜色。今年的主題是「調皮的黑貓」，象徵著神秘與魔法。星巴克推出了一系列限量版的杯具，從不銹鋼保溫瓶到可愛的馬克杯，這些杯具設計獨特，讓每一位購買者都能感受到節日的氛圍。
▲圖片來源／スターバックス コーヒー
其中最具話題性的莫過於「變色魔法黑貓馬克杯」，當你倒入熱飲時，黑貓的眼睛會從藍色變成白色，彷彿施了魔法般的變化，果真散發著滿滿萬聖節的神秘氛圍，無論是自用還是送禮都非常合適。
推薦閱讀：「麥當勞盲盒」免費送！日本麥當勞玩具「湯姆貓與傑利鼠盲盒」這天登場，6款造型超可愛。
▲圖片來源／スターバックス コーヒー
另外還有「黑貓造型保溫瓶」、「女巫貓隨行杯」等，不僅充滿各種貓咪元素，結合萬聖節獨有的黑色與紫色搭配，貓奴們絕對想通通敗回家。今年萬聖節如果有來到日本，趕快趁著這個節日魔法般的機會，來一場味覺與視覺的雙重享受吧。
▲圖片來源／スターバックス コーヒー
2024日本星巴克萬聖節 燃燒魔法星冰樂
開賣日：即日起至10/31
販售價錢：外帶售價678日元、內用售價690日元