火鍋吃到飽控要吃！「問鼎．皇上吉祥」迎來10週年，特別推出限時快閃優惠，讓饕客以888元起暢享宮廷火鍋的奢華滋味。活動至10月31日止，顧客能品嚐頂級和牛、九孔鮑魚、天使紅蝦等高檔食材。選擇「美澳雙和牛吃到飽」方案，加贈鮮甜Q彈的巨大手臂蝦；若升級為「世界三大和牛吃到飽」，則再送半隻珍貴加勒比海大龍蝦。這次週年慶優惠不僅內容豐富，還有各式限量升級，加碼禮遇讓消費者大呼過癮。







除了888元吃到飽外，「問鼎」也推出趣味活動與超值贈品。10月底前若同行者的身分證、健保卡或護照號碼有「1、2、3」連號的組合，即可再獲紐澳牛舌或手切松阪豬一份。3人以上同行且含10月壽星，每人均消達1000元，壽星更可獲贈「福如東海肉蛋糕」。此外，餐後體驗宮廷服飾變裝，坐上龍椅打卡留影；店內兒童遊戲區和Tokuyo按摩椅更讓消費者能吃得開心、玩得盡興。







「問鼎．皇上吉祥」以六款秘製宮廷湯頭征服饕客味蕾，包含麻辣柔和的皇上麻辣鍋、以及王爺胡椒豬肚雞腿鍋，適合不嗜辣的顧客。店內的餐具設計講究，重現古代青銅器風貌，復刻「逨盤」的火鍋器皿重達8公斤，配以龍紋青花瓷餐具，呈現跨越三千年的宮廷享受。每個細節都體現頂級工藝與尊貴品味，讓消費者不僅品嚐佳餚，更能沉浸於古今交融的奢華用餐體驗。



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問鼎 火鍋週年慶優惠1、888元起吃到飽方案優惠時間：即日起至10/31止優惠加碼：升級「美澳雙和牛方案」再送巨大手臂蝦一隻。升級「世界三大和牛方案」再加贈半隻加勒比海大龍蝦。2、10月限定加碼優惠優惠時間：即日起至10/31止優惠內容：同桌任一人身分證等文件號碼含「1、2、3」可得牛舌或松阪豬。3人以上含10月壽星同行，達消費門檻壽星可獲「福如東海肉蛋糕」。