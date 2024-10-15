台北松山意舍酒店Que原木燒烤餐廳於歲末年終的節慶季節，推出了滿載節慶氛圍的「感恩節火雞大餐溫馨禮籃」，這款禮籃不僅承載了傳統美式感恩節的經典味道，還以華麗的食材組合滿足食客的味蕾。禮籃中的主角、整隻6公斤的烤火雞，經主廚細心挑選後，以奧勒岡葉、馬郁蘭葉等十多種香草與辛料醃製，讓火雞在爐烤過程中散發出濃郁的香氣，外層的奶油、煙燻紅椒粉、馬告山胡椒與咖哩粉更為火雞增添了層次豐富的風味，吃上一口，酥脆的皮搭配嫩滑多汁的火雞肉，令人回味無窮。此外，搭配的「香濃火雞肉汁」或「蔓越莓果醬汁」讓整體味道更顯豐富，無論偏愛哪種口味，均能在節日中感受到濃濃的溫馨氛圍。



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這款禮籃不僅包含火雞，還有多道令人垂涎的經典美式配菜。香濃的凱薩沙拉、爐烤季節蔬菜、碳烤奶油甜玉米，再加上8吋手工南瓜派，讓整體大餐更添應景風味。這款南瓜派以新鮮南瓜與奶油製作，香甜餡料與酥脆餅皮相互交織，為節日餐桌畫上完美句點。整個禮籃套餐適合4~6人享用，為小型聚會提供豐富的菜色。感恩節火雞大餐禮籃提供早鳥優惠，凡於11/10前完成預訂並付款，即可享受9折優惠，價格為4,680元，提供賓客一個經濟實惠的選擇，提前為年末節慶增添歡樂氣氛。





除了感恩節火雞禮籃，Que餐廳亦推出「四人感恩節火雞大餐」與半自助式吃到飽活動，讓消費者可選擇在餐廳內享用節慶大餐。此方案包含一隻整隻火雞、四人共享，價格從5,880元起，且客人還可盡情享受半自助式餐檯提供的多元美食。餐檯上包括現炒熱菜、中式私廚小菜、熱融起司、現烤海鮮以及多款手工巧克力甜點，讓賓客在溫馨愉悅的氛圍中大快朵頤。Que原木燒烤餐廳的精心佈置、窗外景觀與豐盛餐點，讓顧客在此享受的不僅是美食，更是一份節慶的儀式感，這樣的氛圍成為年末聚餐的完美首選。



在這歡聚的季節裡，Que原木燒烤餐廳藉由感恩節大餐禮籃與半自助式餐檯活動，不僅提供了豐富的節日美食，更傳遞了感恩的意涵與分享的快樂。消費者無論選擇將美味帶回家與親友共饗，還是於餐廳內享受佳餚，均可在這個年末節慶裡品味到濃濃的美式感恩節氛圍，讓這一年末的聚會更具儀式感與溫暖。







台北松山意舍酒店Que原木燒烤 感恩節火雞大餐溫馨禮籃

價格：4,680元

適合人數：4~6人

禮籃內容：整隻6公斤美式烤火雞、凱薩沙拉、爐烤季節蔬菜、碳烤奶油甜玉米、8吋手工南瓜派

預訂早鳥優惠：2024年11月10日前完成預訂並付款，享9折優惠



台北松山意舍酒店Que原木燒烤 四人感恩節火雞大餐與半自助式餐檯吃到飽

活動期間：2024年11月8日 - 12月1日

價格：四人價格5,880元起

用餐內容：

整隻烤火雞半自助式餐檯無限享用，包括：現炒熱菜、中式私廚小菜、熱融起司、現烤海鮮、手工巧克力甜點等

活動地點：台北松山意舍酒店 Que原木燒烤餐廳