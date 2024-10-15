是許多小資族晚餐首選之一的潮味決，這一次為了搶攻廣大女性消費市場，特別與香港時尚品牌GIORDANO攜手合作，推出主題為「Home Sweet Home」的聯名系列，結合美食與時尚，為消費者提供前所未有的雙重感官體驗。同時，也推出「CHAUGIRLS潮流多纖套餐」，結合多種高纖蔬菜及高蛋白的食材，滿足注重健康的消費需求，要讓廣大女性消費者，吃的飽飽、穿的美美。





潮味決「Home Sweet Home」系列服飾結合了潮味決的品牌吉祥物——經典的貓咪形象，運用精細的電繡技術，將其呈現在各種服飾上。此次系列包括兩款短袖T恤、三款棉質長袖T恤與兩款刷毛帽T，每一款都標有「Home Sweet Home」字樣，象徵著家的溫馨氛圍。這些設計不僅讓服飾充滿情感溫度，更提供了消費者時尚且舒適的穿著體驗。





除了服飾聯名系列外，潮味決為了讓消費者在享用美味湯滷的同時，也能兼顧健康飲食，潮味決特別推出「CHAUGIRLS潮流多纖套餐」，結合多種高纖蔬菜及高蛋白的食材，滿足注重健康的消費需求。套餐內容包括栗子地瓜、季節時蔬、黑木耳、玉米筍、嫩油豆腐、滷蛋及肉片，以無主食的設計適合各種生活需求。無論是健身族群還是上班族，皆可在這款套餐中找到健康無負擔的飽足感。







並且這一次該CHAUGIRLS潮流多纖套餐售價合理，一代店及三代店135元，二代店則售價165元且附飲料，若選擇牛肉，則僅需加價5元。活動期間，消費者在指定店點消費滿額即可獲得潮味決的優惠券，在GIORDANO官網購買聯名服飾，亦可享受滿額折扣的驚喜。



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潮味決新菜單 CHAUGIRLS潮流多纖套餐

售價：135元、165元，活動期間消費滿額贈送優惠券

加碼：出示報導圖片、滿額再送麻辣豆腐

潮味決官網：https://www.ciaowin.com/

