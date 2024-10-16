CoCo都可推出兩款冬季限定新品，飲料控要喝！CoCo在10/15推出新品「冬韻擂焙珍奶」，融合馬玉山客家擂茶與日式焙茶，帶來濃郁的香氣與Q彈蜜珍珠，成為這個冬季必點的溫暖飲品。另有回歸的少女系「莓莓派對」，10/16好友日限定第二杯「莓莓派對」只要10元，飲料控今天就開喝。



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CoCo都可冬天推出新喝法「冬韻擂焙珍奶」，10/15起全台門市同步開賣。「冬韻擂焙珍奶」以馬玉山的客家擂茶配方，選用14種營養穀物磨製成香濃擂茶粉，並融合手工製作的日式焙茶，打造濃厚的茶底，同時搭配Q彈蜜珍珠，超適合在冬天開喝。





草莓控必喝的CoCo都可人氣飲品「莓莓系列」這次同步回歸。其中以草莓、蔓越莓的酸甜果香為主，搭配清爽的四季春青茶，再加上檸檬片點綴，每一口都能嚐到果粒與茶香的完美結合。在10/16好友日活動中，透過官方LINE或你訂平台領券，購買「莓莓派對」第二杯只要10元，粉絲們可領取兩張券，相當於享有四杯飲品的優惠，飲料控有理由約喝、約訂飲料。





CoCo 冬韻擂焙珍奶

上市日期：2024/10/15起

售價：70元



CoCo 好友日限定優惠

活動日期: 2024/10/16 00：00即可透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，並於當日各店營業時間享用

活動門市：全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準)