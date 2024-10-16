可不可又有新配料！這次可不可熟成紅茶與保養品牌「品木宣言」首次跨界聯名，推出期間限定蘋果奇肌系列活動，結合飲品「蘋玉烏米」與聯名杯套等多重驚喜，讓粉絲邊喝蘋果、也能保養蘋果肌。此次活動不僅推出限量杯套，還有Uber Eats專屬優惠套餐與會員限定加碼贈禮，粉絲手刀訂外送開喝。



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可不可熟成紅茶這次與品木宣言合作推出限定飲品「蘋玉烏米」，結合景點紅茶、米香烏龍茶底，並且搭配全新配料「青森蘋果粉條」以及檸檬片增添風味，口感層次豐富、充滿秋日清新的氛圍。本次新品自10/15起全台門市同步開賣，在外送平台也能點得到。





可不可表示，在聯名活動期間購買「蘋玉烏米」，還可獲得聯名限定的品木宣言杯套。杯套背面印有QRcode，掃描後可至品木宣言專櫃兌換蘋果奇肌體驗組及200元折價券。此外，Uber Eats平台也有專屬優惠、聯名套餐，套餐包含品木宣言保養品體驗組、200元禮物券，到品木宣言專櫃就能兌換使用，讓粉絲們邊喝飲料、邊變漂亮。







可不可ｘ品木宣言 新品蘋玉烏米

售價：

北北基、百貨： L$70

中南： L $65



可不可ｘ品木宣言 限量聯名杯套領好禮

活動時間：2024/10/15-贈完為止

活動內容：凡購可不可「蘋玉烏米」即可獲得聯名限定杯套！掃描杯套上的QRCODE，即可至品木宣言品牌專櫃領取「蘋果奇肌體驗組」乙組，並享有品木宣言200元折價優惠。



可不可ｘ品木宣言 Uber Eats限定套餐送好禮

活動時間：2024/10/15-贈完為止

活動內容：於Uber Eats平台購買可不可熟成紅茶點購「限定蘋果奇肌套餐」，即贈品木宣言穩膚亮顏體驗組乙組+品木宣言200元折價券，再加碼至品木宣言品牌專櫃領取「蘋果奇肌體驗組」乙組。



可不可ｘ品木宣言 會員限定活動

活動時間：2024/10/15-贈完為止

活動內容：凡KEBUKE CLUB可不可熟成俱樂部好友，購新品「蘋玉烏米」即可立即獲得品木宣言電子禮物券，持電子票券至品木宣言品牌專櫃可兌換領取「蘋果奇肌體驗組」乙組，並享有品木宣言200元折價優惠。