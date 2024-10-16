看完黑白大廚就是想吃韓國料理！南港車站的敘日全日吃到飽餐廳為了滿足消費者想吃韓食的需求，近期推出「敘饗韓風食堂」韓國美食美酒節，要讓韓劇迷、吃到飽控盡情品嚐全新的韓國料理美食。吃到飽自助餐檯集合了韓國各地的經典菜餚，從生菜包現煎海鹽五花肉、釜山魚糕湯到仁川炸醬麵和群山部隊鍋等，多樣道地韓食一次吃到飽。



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同時， 這一次敘日全日吃到飽餐廳特別注重韓國街頭美食文化，希望讓韓劇迷、吃到飽控能夠在南港也能感受地道的韓國風味。無論是為追韓劇或品韓食而來，敘日餐廳都能全部滿足。並且，三人同行可享燒酒一瓶的優惠，六人同行則贈送燒酒與馬格利米酒各一瓶，讓朋友或家人一起共享韓國美食之餘，也能體驗韓國酒文化的獨特氛圍。





敘日全日吃到飽餐廳表示，為了讓韓劇迷、吃到飽控可以盡情享受韓國街頭人氣料理，推出了包括首爾廣藏市場的人氣小吃「麻藥飯捲」和泡菜飯捲。這些小巧的紫菜包飯不僅色香味俱全，而且一口一個，風味十足。炸雞迷更不能錯過這裡的大邱風味炸雞，有秘製洋釀和蜂蜜奶油蒜味兩款口味選擇。金黃酥脆的外皮搭配鮮嫩多汁的雞肉，再配上一旁酸甜開胃的醃蘿蔔，是韓劇粉絲熟悉的韓國「炸雞與啤酒」組合的經典版本。





敘日餐廳更引入了釜山當地的美食海鮮煎餅，外酥內嫩，搭配淡醬油，香味撲鼻而來。此外，仁川經典的炸醬麵同樣大受歡迎，濃郁的黑醬伴隨著香甜洋蔥滋味，搭配彈牙麵條，讓人瞬間聯想到韓劇中那些經典場景。此外，還有釜山魚糕湯的溫暖湯頭濃郁，配上口感彈嫩的魚糕，是秋冬寒冷天氣下的最佳暖胃料理。





以及，首爾雪濃湯則以牛骨熬煮至乳白湯頭，濃郁卻不膩口，讓韓劇迷、吃到飽控一口飲下便能感受到滿滿的溫暖。群山部隊鍋則帶來辛辣的風味，在大冷天裡尤其暖心。韓劇迷、吃到飽控還能自選農心辛拉麵、午餐肉、韓式年糕與多款海鮮等食材DIY部隊鍋，營造專屬於自己的美味韓國火鍋。在這樣的秋冬季節，享受一碗熱騰騰的韓式鍋物，無疑是最溫馨的體驗。



敘日全日 敘饗韓風食堂 韓式美食美酒節

最後，敘日餐廳更為南港、汐止、內湖、松山、信義及基隆市民提供了專屬優惠，10月31日前不分平假日午、晚餐用餐享85折優惠，並且每位成人還加贈蒜味奶油焗烤龍蝦半尾。隨著韓國美食在台灣的流行，敘日餐廳的「敘饗韓風食堂」無疑是愛好韓食的消費者不可錯過的一次饗宴。餐廳不僅在環境上營造韓風氛圍，也在美食與酒文化上提供了豐富的選擇，讓南港地區的韓劇迷、吃到飽控能夠近距離感受韓國獨特的飲食文化。

必吃韓式美食

街頭人氣料理：麻藥飯捲、泡菜飯捲、大邱炸雞（秘製洋釀、蜂蜜奶油蒜味）、釜山海鮮煎餅、仁川炸醬麵、平壤冷麵

暖冬鍋物：釜山魚糕湯、首爾雪濃湯、群山部隊鍋（可選各式食材DIY）

酒類優惠：

三人同行：贈送燒酒一瓶

六人同行：贈送燒酒及馬格利米酒各一瓶

燒酒、馬格利無限暢飲：599元+10%



6區市民專屬85折優惠

適用對象：南港、汐止、內湖、松山、信義、基隆市民

有效期間：至10/31

優惠內容：午、晚餐用餐85折，每位成人加贈蒜味奶油焗烤龍蝦半尾





台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526

台北六福萬怡酒店官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

