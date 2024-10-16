不想輸韓國！為了應援P12「世界棒球賽12強」，全家便利商店推出限量P12周邊商品及應援活動，讓粉絲邊看球邊搶應援小物，超可愛袖珍球衣杯塞、球帽瓶蓋扣等限量周邊。同時應印第一場比賽就對上韓國隊，全家uno pasta更推出韓式義大利麵同步開賣，讓粉絲們吃韓式、為中華隊加油打氣。
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為了在2024世界棒球12強賽幫中華隊加油，全家推出一系列限量P12周邊商品，讓粉絲們不只在場邊應援，還能收藏到可愛的棒球小物。即日起至11/26，全店單筆消費滿168元，就能用49元加購P12袖珍球衣杯塞或球帽瓶蓋扣。此外還能預購「中華隊球衣購物袋、棒球帽造型錢包、棒球造型保冷袋」通通限量開賣。
除了周邊商品之外，凡在全台全家便利商店消費滿200元，即可參加預測晉級隊伍活動，只要選對晉級隊伍，就有機會抽中5萬元旅遊金。P12中華隊第一場就對上韓國隊，全家推出「嗑韓」應援，uno pasta推出兩款全新韓式義大利麵「韓式炸雞義大利麵」和「韓式辛牛義大利麵」，都選用韓國直輸辣醬，10/29前會員購買uno pasta全品項可享88折優惠，幫中華隊加油吃起來。
全家 P12世界棒球賽12強 周邊小物
活動期間：2024/10/16-11/26
活動內容：全店購買指定商品，單筆消費滿168元，加49元加價購P12中華隊棒球帽瓶蓋扣/P12中華隊造型杯塞。
預購商品：
P12中華隊球衣購物袋(白/藍)：290元
P12中華隊棒球帽錢包(白/藍)：330元
P12中華隊棒球保冷袋：380元
全家 P12預測晉級抽獎趣 活動資訊
活動期間：2024/10/16(三)-11/26(二)
活動方式：消費者於店內購買指定商品，單筆交易滿200元，即可獲得「P12預測晉級抽獎趣」1張抽獎券。(結帳時需報會員或出示APP會員條碼)，投注預測B組預賽晉級2支隊伍，最終將從晉級隊伍內，抽出東京旅遊金5萬元，買越多，獲獎機會越大。
活動獎項：東京旅遊金5萬元(2組晉級隊伍各抽2名，共抽4名)
詳細活動規範及供應情形，依 全家 官方公告為準。