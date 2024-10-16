想找北海岸海景餐點可別錯過這家！新北瑞芳「海口組食堂」絕對是在地人口袋名單之一，地點位在北海岸旅遊路線上的必經之地，菜單不僅有多種新鮮海鮮料理，各個也都是超高CP值。想要一邊看海，一邊吃飯，選這邊就對了。
「海口組食堂」位於國道62號北海岸的出入口處，地理位置顯眼，交通便捷。餐廳設有專屬停車場，方便開車前來的顧客快速停車，讓用餐體驗更加輕鬆。店內設計偏向在地快炒店，環境整潔、乾淨舒爽；無論是家庭聚餐還是多人團體，都能找到合適的位置。
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海口組食堂的招牌菜單琳瑯滿目，其中最受歡迎的當屬「海鮮什錦炒麵」，超大一盤只要85元，絕對讓你超級飽足。可以吃到小捲、蝦子等海鮮，還有肉絲、木耳與青菜佐料，麵條吸滿鮮美湯汁，口感鮮嫩。另外來這邊也別錯過「飛魚卵煎蛋」，吃起來嗶嗶剝剝，讓人意猶未盡。
而現場也有多款魚類料理可以選，「川燙白蝦」、「五味章魚」也是新鮮且份量足夠，喜歡海鮮的朋友可別錯過。此外，餐廳老闆待客也相當親切熱情，即使在非用餐時段，店內依然人潮不斷。下次如果想到海鮮走走，順便吃飯飽足一頓，可就別錯過這家超高CP值的美食地標囉。
北海岸海景餐廳 海口組食堂
地址：新北市瑞芳區瑞濱路32-9號
營業時間：11:00–20:00；週四公休；其餘公休日依照官方粉絲專頁公告為主。
北海岸海景餐廳 海口組食堂 推薦菜單
推薦菜單：川燙白蝦 $200、五味章魚 $150、飛魚卵煎蛋 $250、海鮮什錦炒麵 $85