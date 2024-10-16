文山區學生口袋名單是這家！文山必吃「福美阿姨的店」主打比臉還大的雞排飯，內用還有飲料喝到飽，難怪成為中國科技大學與萬芳醫院一帶學生的飽餐熱點，深受學生與附近居民的喜愛。如此超高CP值得在地便當店，不管說什麼都不能錯過的吧。
「福美阿姨的店」位於興隆路三段的巷弄中，靠近捷運萬芳醫院站。店面雖不大，卻充滿了溫馨的氛圍，讓周邊的學生和上班族都成為這裡的常客。這邊只要到用餐時段，常常會出現排隊情況；不過大家只需按照順序排隊等待入座，不用等多久就能好好享用。
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「福美阿姨的店」最夯的絕對是這款「雞排飯」囉！當雞排端上桌時，香氣撲鼻而來，金黃酥脆的外皮包裹著鮮嫩的雞肉，入口後滿滿的肉汁瞬間爆發，令人一試成主顧；再搭配三樣精選配菜，與香噴噴的滷肉飯，份量驚人只要120元，讓人不僅吃得飽，更吃得超值，難怪成為許多學生的最愛。
此外，菜單也還有「雞腿飯」、「滷肉菜飯」等可以選擇，每一款都相當有飽足感，完全不怕吃不飽。更棒的是，店內的熱湯與冷飲皆可自取，冷飲種類包括無糖檸檬水、柳橙汁與麥香紅茶等，全都是喝到飽，內用就能無限暢飲。如果大家住在文山區附近的話，不妨就能來這，體驗這物超所值的平價美食天堂吧。
萬芳醫院站美食 福美阿姨的店
地址：台北市文山區興隆路三段112巷2弄19號
營業時間：11:15–20:30；六日公休