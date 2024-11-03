近年老宅翻修的復古風潮席捲，為了拉近老建築與人的距離，許多老屋被接連翻修改造為咖啡廳、餐廳等餐飲場所，並大受歡迎，為許多老房子賦予新生命。而台北做為老屋數量全台第一的城市，老宅咖啡廳也數不勝數。這次窩客島幫你蒐集了「9間捷運附近老宅咖啡廳」，如同穿越時光般的復古裝潢，讓你一秒回到媽媽的少女時代。





老宅 咖啡廳裡首推行天宮捷運站走路3分鐘的疍宅，滿滿的老宅日式風味，還有兩隻超可愛的店貓招呼客人，疍宅以戚風蛋糕出名，蛋糕體濕潤可口，抹茶的更是必吃口味。除疍宅以外， 北門捷運站附近的 咖啡基-Coffee G更是攝影愛好者的必去愛店，店內設有販售復古相機、特色小物的角落，逛的同時還能品嘗美味的下午茶！除了疍宅、咖啡基，還有超多家好吃又好拍的老宅咖啡廳，每間都在捷運站步行10分鐘內的距離，一定要來試試看。





咖啡基-Coffee G. 滿滿的底片相機 古物愛好者必來 #捷運北門站

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 說：

一個禮拜只開業四天的咖啡基完全是我愛的老宅風格，店內點只有甜點、咖啡、調酒咖啡，滿滿的底片相機、黑膠唱片妝點，老派復古氛圍讓人感到放鬆。<全文介紹>



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#咖啡基-Coffee G.

地址：台北市大同區迪化街一段14巷20號2樓

電話： 0983-513-440







tokyobike Taiwan 日式木質建築超美 #捷運龍山寺站

部落客 小噗 說：

糖漬柳橙磅蛋糕，蛋糕體相當綿香鬆軟，上面附一片糖漬柳橙，相當香甜好食，酸甜的柳橙果實風味，也可搭配一點附的鮮奶油，會更加順口美味<全文介紹>



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#tokyobike Taiwan

地址：台北市萬華區三水街70號

電話：02 2717 0127





三刻甜點 超香柑橘塔 每週只一天內用的隱藏美味#台北車站

部落客 肉依小姐吃什麼 說：

蛋糕體相當綿香鬆軟，上面附一片糖漬柳橙，相當香甜好食，酸甜的柳橙果實風味，也可搭配一點附的鮮奶油，會更加順口美味<全文介紹>



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#三刻甜點 3‘Quarter Dessert

地址：台北市大同區太原路8巷3號2樓

電話：02 2558 6573



貝克宅 滿窗綠意老宅 靜謐氛圍療癒你的心#南京復興站

部落客 ifunny艾方妮 說：

隱身在捷運南京復興站巷弄內，利用老宅的特色，搭配門口的大樹綠意，設置一整片的落地窗，讓樹葉及光影恣意灑落，令人神往。自家烘焙的咖啡，搭上自製的蛋糕、司康、肉桂捲等，感受悠閒的時光，相當地愜意！<全文介紹>



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#貝克宅 Roasting House

地址：台北市中山區南京東路三段89巷5弄4號

電話：02 2517 6722







二會咖啡廳 必吃手工焦糖布丁! #中山捷運

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 說：

每個來二會的人都強力推薦他們家的焦糖布丁，純手工的布丁最好吃的就是邊邊微硬的地方，Q彈的口感不是機器做出來的那種，裡面有好多氣孔，吃的到粗糙的觸感，這就是手工布丁迷人的地方<全文介紹>



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#二會咖啡廳

地址：台北市中山區華陰街21號2樓

電話：02 2522 1213







弄宅 層次分明的大人味布丁!還有小貓作伴 #松江南京捷運

部落客 ✡水晶安蹄✡ 說：

弄宅的大人布丁跟一般吃到的焦糖口味不一樣，搭配的是手工磨製的粗細紅糖，還有酒釀，吃起來有糖粒沙沙的口感，還有酒釀酸甜的香氣，以及濃郁的香草味，真的是大人口味，口味層次很分明！<全文介紹>



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#弄宅咖啡

地址：台北市中山區松江路150巷18-1號

電話：需聯繫請私訊粉絲專頁







幻猻家珈琲 隱身迪化街巷弄 古早味氣息滿滿 # 北門捷運

部落客 閒閒小魚出遊中 說：

隨著服務人員來到二樓，濃厚的古早味氣息迎面而來~

丈青色的牆面、古早味的鐵窗、老式桌椅及書櫃裡滿滿的文學類書籍...感覺得出店家想營造出老派文青的文學質感~<全文介紹>



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#幻猻家珈琲 Pallas Cafe

地址：台北市大同區迪化街一段14巷14號

電話：02 2555 6680







疍宅 超頂戚風蛋糕不能沒吃過 #行天宮站

部落客 愛吃牙米 說：

戚風蛋糕體濕潤可口這款是黑可可風味～

灑上苦甜可可粉很濃郁，摩卡的部分嘗起來有焦糖牛奶糖的風味蠻有層次的～

也有佐上核桃及藍莓小葡萄等吃起來很清爽<全文介紹>



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#疍宅Egghost三元店

地址：台北市中正區三元街176號1樓

電話：02 2521 5361







SUGARbISTRO 隱身巷弄的文青老宅 #東門捷運站

部落客 遇見天使 Angela 說：

小食糖最讓人喜愛的就是鬆餅，這鬆餅外層是酥口的，鬆餅體綿軟，中間貌似還吃的到有著黑糖香還是棕櫚糖的軟餡，焦香味道濃，好食!! 鬆餅完全對中我的胃，很好吃！下次還想再來吃。<全文介紹>



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#SUGARbISTRO

地址：台北市中正區信義路二段181巷3號

電話：02 2396 5965



