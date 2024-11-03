你知道信義區不用一百元還能吃到魯肉飯加米粉湯嗎？大家的印象中信義區東西都很貴，但其實周圍藏著不少學生也在吃的銅板美食，窩客島這次幫你收集了「9間信義區銅板美食」，超多美食讓你選擇，不論你是小資族還是學生黨都能在信義區邊吃邊省荷包。





信義區銅板美食首推坐落在永春站人氣超高的「純發魯肉飯」，復古卡通風格的店面，顛覆一般人對傳統滷肉飯的刻板印象，而且65元就能品嚐大碗滷肉飯加蛋，真的太幸福啦；同樣也是信義區爆紅美食「富春雞肉」，白斬雞飯付荷包蛋竟然不到一百元！除了這些美食，信義區還有超多平價美食等你發覺。





一碗才35元的復古卡通滷肉飯店 #純發魯肉飯

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 純發魯肉飯 說：

肥肉偏多，但是不會油膩，整體口味還是清爽的，加了蒜頭辣椒真的一下整個扒飯扒光光，超級下飯，滷汁不夠可以再加 !<全文介紹>



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#純發魯肉飯

地址：台北市信義區松山路497號

電話：0983-273-719







85元超大份量白斬雞飯加荷包蛋 #富春雞肉

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 富春雞肉 說：

百斬雞飯巧妙地結合了雞胸肉和去骨雞翅，讓你在一碗內就能品嘗到兩種獨特的雞肉風味。雞胸肉質地柔嫩，配上恰到好處的醬料，風味絕佳<全文介紹>



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#富春雞肉

地址：台北市信義區吳興街69號

電話：0909-049-342







魯肉飯尬米粉湯才80元!? #胡饕米粉湯

部落客 妃靜 造訪 胡饕米粉湯 說：

粗米粉吃起來軟嫩Q彈有嚼勁，入口散發著蝦皮的鮮味和油蔥香讓清淡的芋頭米粉湯變得更加鮮香美味有深度，還能吃到我最喜歡的芋頭!我覺得胡饕米粉湯味道清爽不油膩，蠻適合口味清淡的幼兒享用，還能免費加湯喔~<全文介紹>



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#胡饕米粉湯

地址：台北市信義區永吉路30巷158弄3號

電話：02-2765-2017







70元有大腸也有蚵仔 #春來麵線

部落客 麥的小窩 造訪 春來麵線 說：

春來麵線的麵線是實心的且給的份量很多隨便怎麼撈都是滿滿的麵線，非常真材實料<全文介紹>



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#春來麵線

地址：台北市信義區忠孝東路五段743巷7號

電話：02-8785 1297







在地人都在吃的35元小吃 #巷仔口蘿蔔絲餅

部落客 YUNO的吃喝玩樂日記 造訪 巷仔口蘿蔔絲餅 說：

憑藉著好滋味在地經營超過40個年頭以上，蘿蔔絲餅、紅豆餡餅更是許多網友激推的私房美食，滿滿紅豆沙內餡的豆沙餅則是羽諾私心推薦，每口都有紅豆泥的香甜 即使冷掉還是好吃<全文介紹>



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#巷仔口蘿蔔絲餅

地址：台北市信義區吳興街184巷口

電話：0935-745-770







70元就能吃到巨無霸潤餅 #正宗專業潤餅

部落客 Bunny 造訪 正宗專業潤餅 說：

餅皮偏厚，吃起來卻很Q彈，內餡鹹甜滋味交織充滿層次，還有滿滿的蔬菜，雖然沒有過多調味但吃起來相當清爽，每一口都還能感受到菜汁，一點都不會覺得乾<全文介紹>



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#正宗專業潤餅

地址：台北市信義區松山路541巷1號

電話：02-2728-3124







比臉還大的雞蛋糕竟然只要50元 #281雞蛋糕

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 281雞蛋糕 說：

剛出爐「一片式雞蛋糕」比臉還大，視覺相當衝擊！趁熱吃雞蛋糕邊邊酥脆，外脆內軟就連配料也相當豐富<全文介紹>



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#281雞蛋糕

地址：台北市信義區吳興街281巷口

電話：0952-055-669







55元就能吃到雙蛋蔥油餅 #世貿好吃炸蛋餅

部落客 芬恩Finn 造訪 世貿好吃炸蛋餅 說：

剛起鍋的蔥油餅魅力真的最無敵，外層香脆帶油香、內層蓬鬆軟Q<全文介紹>



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#世貿好吃炸蛋餅

地址：台北市信義區吳興街106巷11號

電話：0936-723-238







60元感受日本道地風味 #虎記餃子

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 虎記餃子 說：

煎到金黃恰恰的招牌脆皮煎餃，共三款口味每份共有八顆，外皮吃起來薄薄脆脆，菜和肉的比例剛剛好，即使放涼了也非常酥脆，但趁熱咬下時優點是會爆汁。<全文介紹>



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#虎記餃子

地址：台北市信義區基隆路二段39巷14號 (捷運101世貿站2號出口步行7分鐘)

電話：02-2732-9871



