鐵道迷都搶拍！全台唯一「總統花車」是鐵道迷心目中的「移動式博物館」，這次在10/13起正式啟航，再掀話題。這輛國寶級列車承載著悠久的歷史，讓旅客重溫過往元首乘坐的場景。易遊網同步推出總統花車的專屬行程，最低2,500元起，包含一日遊和多種住宿方案，還有限量版周邊「光輝歲月珍藏杯」，鐵道迷一定要跟上。
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經典、華麗的「總統花車」1967年登場後一直未曾真正載過總統，直到1991年李登輝總統的環島之行，這輛花車才首次為元首服務。車廂內的設計以冷氣花車為主軸，內部裝潢華麗。如今總統花車以「郵輪式列車」的形式帶領旅客深度遊覽台灣鐵道景點，旅程中有專人導覽、還可以參觀會議室及客廳車，讓乘客彷彿穿越時空，感受當年元首的尊貴出行。
易遊網推出的總統花車專案，包含領隊、住宿、景點或當地特色市集。一日遊行程每人2,500元起，喜歡更長旅途的粉絲也可以選擇兩天一夜的行程，每房加贈限量「光輝歲月珍藏杯」。車上還提供令人懷念的「火車大菜、，讓旅客在享受美食的同時，也能領取名片式紀念車票、特製明信片、貼紙等紀念品。
易遊網「總統花車」推薦行程
活動網址：https://walkr.tw/UXTYxNuT