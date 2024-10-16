坐落於台北101大樓85層的「捌伍添第」，在迎來開幕三週年的同時，也以「秋風起，吃蟹吃芋吃臘味」為主題推出了全新菜單。捌伍添第的主廚謝文師傅來自異鄉，卻在台灣這片土地上耕耘了近十年，始終熱愛台灣多元而豐饒的食材與深厚人情。這一次全新菜單、謝師傅將他對台灣的這份情感注入料理中，將台灣的在地食材與精緻粵菜結合，推出的三週年特別菜單，要讓每位客人都能透過味蕾，感受到他對料理、對台灣的感情。
推薦閱讀：寒舍食譜聯手香港「潤」中餐廳洪志光總廚打造「潤‧食譜」粵菜的味道，二天限定米其林主廚客座美食。
捌伍添第這次以「秋風起，吃蟹吃芋吃臘味」為主題，精心挑選當季食材推出限定菜色。其中，蟹皇燴官燕以泰國燕盞搭配鮮美蟹皇，上湯煨煮出細膩的風味，讓食客感受到螃蟹鮮甜與燕窩絲滑的雙重享受。荔茸脆蟹盒則採用來自大甲的香芋搭配新鮮藍點花蟹，炸至金黃酥脆，入口即化的甘甜芋頭與蟹肉滋味豐厚，口感豐富且層次分明。還有一道經典粵菜生炒臘味糯米飯，臘腸、肝腸及冬菇的香氣融入糯米飯中，軟糯香甜，讓人一嚐即難忘。
此外，捌伍添第還將於10/21舉辦一場名為「Soul & Spirits」的客座調酒活動，邀請七家台灣百味琴酒的調酒大師前來參與。當晚，捌伍添第的首席調酒師Zack將以台灣特有的當地食材作為基礎，推出一系列經典調酒。每位入場者以NT$1,500加10%的費用，不僅可獲得兩杯限量特調，更可享受Zack為三週年特別設計的酒單。這場調酒盛宴邀請賓客探索台灣多樣的風味，從中品味台灣特有的風土情懷。
最後，捌伍添第希望透過料理成為城市之中一道溫暖的風景。無論是外鄉人或本地人，都能在這裡俯瞰整個城市的壯麗，享受一場高空中的美食饗宴。主廚謝文師傅細膩打造每一道粵菜，讓每位來訪的旅客感受到捌伍添第的溫暖和真摯。這裡彷彿是一個家外之家，能讓人在都市的忙碌中找到一刻平靜與安慰。
捌伍添第
地址：台北市信義區信義路五段7號85樓（Taipei 101）
電話：(02) 8101-0085
營業時間：午餐12:00 ∼ 14:30、晚餐18:00 ∼ 22:00
線上訂席：https://reurl.cc/2jl6xm