日本美食控一定會尖叫！日本京都蛋包飯之神「The・洋食屋Kichi Kichi」紅帽主廚幸村元吉，於10/18起舉辦為期7天的「日本神級蛋包飯快閃廚房」活動，要讓喜歡日本蛋包飯的日本美食控，可以品嚐到虎牌電子鍋如何料理出日面職人頂尖手藝、在家簡單料理出神級的美味蛋包飯。



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幸村主廚表示，蛋包下的米飯絕對是重要主角之一，煮出保證好吃米飯口訣3:3:3。第一就是要輕柔地洗米3次，使用越光米，將米的外層雜質灰塵清洗掉，按照電子鍋內鍋刻度正確給水，並使用山泉水或軟水浸泡米粒至少半小時，再按下電子鍋煮米功能按鈕。



第二就是選用日本虎牌電子鍋，這次活動使用日本虎牌IH電子鍋JPW-G，因其遠赤3層「土鍋塗層」、有別於其他品牌的「內鍋獨家HK構造X W對流」， 讓熱能均勻分布到每粒米上，加上「高火力IH技術」，以110~115度火力炊煮讓米粒α化，激發米飯本身的香氣與甘甜。 第三、也是最重要的，就是煮飯完成開蓋後，輕輕將米飯從底部往上攪拌3次後，悶上3分鐘，能夠使米飯更加濕潤彈牙，儀式感滿點、口感滿分。





日本虎牌TIGER表示，這一次發表的全新高火力IH電子鍋JPW-G系列，將「土鍋塗層」與高火力科技結合，帶來堅持傳統美味的突破性創新。全新的JPW-G系列以「內鍋獨家HK構造」和「W對流」科技炊煮而成，讓米飯粒粒分明且飽滿有彈性，還具備高達16種調理選單，涵蓋煲湯、糙米、粥、什錦飯等多樣化的料理方式，甚至可以做蛋糕。





同時，幸村元吉主廚為了讓更多台灣的蛋包飯愛好者，可以運用虎牌的最新上市的IH電子鍋JPW-G，料理出美味的蛋包飯料理，特別為台灣的消費者獨家開發「Kichi Kichi招牌蛋包釜飯」，並且無私的將整套食譜大公開，在家就可以品嚐到神級蛋包飯的美味。





Kichi Kichi招牌蛋包釜飯 （四人份）食譜

Step 1：食材準備

米(洗&浸) 400g *主廚小秘訣:用越光米口感更佳

洋蔥240g、碎牛肉200g、去骨雞腿肉120g、鴻禧菇40g、番茄醬50g、棕醬100cc、水200cc、鹽7g、胡椒 適量、蛋840g (需備好，過濾)、棕醬、麵粉 5g、奶油 5g、番茄糊 10g、糖10g、水50cc



Step2 食材事先準備

-將雞腿肉切成1cm塊狀大小

-洋蔥切至0.5cm 塊狀大小

-鴻禧菇切至2cm長度

-米洗過後去除水氣



蛋包「飯」做法：

1、將砂糖加入鍋中加熱至焦黃色，加入水製成的焦糖醬。

2、將奶油放入鍋中加熱，待奶油融化加入麵粉煮至焦黃色後倒入番茄糊。

3、將輕烹煮後加入焦糖醬即完成棕醬的製作。

4、於TIGER電子鍋中放入米、雞肉、碎牛肉、洋蔥、番茄醬、棕醬、水、鹽、胡椒啟動炊飯模式。（使用什錦飯功能, 煮出粒粒分明, 美味的釜飯。）

5、炊煮完成後立即放入毛豆與鴻禧菇在保溫狀態悶煮8分鐘，將鍋中食材攪拌均勻即完成。



特別番茄醬做法：

A 砂糖20g 水20cc

B 番茄醬 150g 生奶油50cc 奶油20g

使用A製作焦糖醬，於焦糖醬中加入B，依喜好加入鹽、胡椒、辣椒醬。



Step3「蛋包」飯做法：

準備：蛋L Size 兩顆120g 鹽 少許，沙拉油 少許

1、將蛋打入盆中攪拌，過濾加入少許鹽。

2、平底鍋加入少許沙拉油以中火加熱，將手掌置於鍋子上方，感受到微微溫熱時，並 將1的蛋液倒入平底鍋，攪拌至炒蛋的狀態。

3、在炒蛋的狀態上，將蛋集中於平底鍋前端，做出歐姆蛋包的形狀，並有技巧的翻面。

4、將歐姆蛋包盛於雞肉釜飯上，以鋒利的少劃出縱切線，讓蛋包散開。

5、淋上醬汁，再撒上少許洋蔥香菜葉即完成。

