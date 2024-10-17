外國朋友都說好吃的Popeyes炸雞！就在今日正式宣佈全台第二家門市光復店將於10/23開幕。這一次Popeyes光復店選址於熱鬧的台北大巨蛋商圈，除了預計可以吸引來自四方的龐大觀光人潮，最重要的也是看完大巨蛋未來的棒球活動、演唱會價值，藉此提供最棒的美式炸雞服務。





10/23全新開幕的Popeyes光復店，店內裝潢風格以路易斯安那州的南部風情為主軸，鮮明的橘色與藍色搭配營造出活力滿溢的氛圍，讓每一位炸雞愛好者彷彿置身於美國南部嘉年華的熱情世界。店內設計充分運用街邊店優勢，透過大面積落地窗將自然光線引入店內，營造出開闊明亮的用餐空間，成為即將開幕的打卡熱點。





當炸雞愛好者進入Popeyes光復店，不僅可一飽美食口福，還可體驗品牌對於「靈魂炸雞」的美味追求。Popeyes每一塊炸雞都經過12小時的肯瓊秘方醃製，並進行20次手工裹粉翻攪，再以牛油炸製，確保每一口都充滿獨特香氣和酥脆口感。





同時，Popeyes光復店不僅帶來美式經典炸雞，更針對台灣市場推出了多款多元餐點，迎合不同消費者的需求與偏好。無論是獨特的韓式風味極磅炸雞、滿足海鮮控的爆蝦堡，或是專為「腿控」顧客量身定製的「都是腿純享餐」，各種美味選擇應有盡有。





並且為了慶祝光復店開幕，Popeyes特別推出三日限時優惠活動，從10/23至10/25，凡加入Popeyes LINE官方帳號並購買套餐的顧客，即可獲得限量300份的免費餐點，讓顧客體驗正宗美式美味。其中包含了首日贈送私房秘製比司吉，次日為肯瓊裹漿薯條(S)，第三天則有檸檬鮮飲等著大家來品嚐。此外，凡加入Popeyes LINE好友並綁定會員，還可額外獲得香炸布朗尼小點兌換券。



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Popeyes光復店開幕優惠

開幕限量優惠：10月23日至10月25日，加入LINE官方帳號並購買套餐可免費獲得每日限量300份特定贈品。

10月23日：私房秘製比司吉乙顆。

10月24日：肯瓊裹漿薯條(S)乙份。

10月25日：檸檬鮮飲乙杯。

LINE會員綁定：額外贈送香炸布朗尼小點兌換券。

預訂自取服務：消費者可預訂自取餐點，快速方便，適合參加演唱會或球賽時使用。

