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辣醬尬珍珠披薩！達美樂「辣魔黑珍珠披薩」鬼椒紅醬、黑糖珍珠，達美樂萬聖節限定開賣。

文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：達美樂 人氣：389
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

達美樂也學壞了！這次萬聖節，達美樂為了幫粉絲們打造最驚悚、最應景的恐怖美食，特別由達美樂CEO化身吸血鬼，推出限量版「辣魔黑珍珠披薩」，把甜味珍珠、搭配超狂辣醬，在視覺、味覺都超滿足。活動期間，還有多款套餐與超值優惠「外帶大披薩買一送一」，粉絲一定要揪團挑戰。

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達美樂 辣魔黑珍珠披薩 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

達美樂這次萬聖節特別推出限定版口味「辣魔黑珍珠披薩」，光是視覺就讓人印象深刻。「辣魔黑珍珠披薩」以竹炭黑金餅皮為基底，搭配火辣鬼椒紅醬、黑糖珍珠，形成甜辣交融的奇特風味，挑戰粉絲的味蕾極限。此外還有限量的「辣魔黑雞翅」和多款萬聖節辣魔黑套餐，讓辣辣控也吃得爽。
達美樂 辣魔黑珍珠披薩 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

本次限定版「辣魔黑珍珠披薩」將於10月23日起限量開賣，讓粉絲們搶先體驗前所未有的美味挑戰。除此之外，10月17日至11月3日期間，外帶大披薩享買一送一的優惠，還送可樂，在達美樂官方Facebook的活動，還有機會免費獲得大披薩兌換券，趁這一波吃起來。
達美樂 辣魔黑珍珠披薩 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
達美樂 辣魔黑珍珠披薩 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

達美樂 辣魔黑珍珠披薩

開賣日期：2024/10/23起
售價：外帶優惠$325元
優惠活動：10/17-11/03外帶大披薩買大送大，再加送可樂。

 

 

 

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