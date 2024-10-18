台北麗晶精品B2層的全新餐飲品牌「Golden」正式登場，由米其林星廚林明健（Chef Kin）掌舵，主打創新當代亞洲料理，結合多國風味與當地特色食材，為美食家、老饕帶來極具創意與美味的餐飲體驗。Golden餐廳內的每一道料理都展示出林明健主廚對食材的精湛運用與創意詮釋，要讓美食家、老饕在每一口中都能感受到味覺的驚喜。



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林明健主廚對於這一次全新的餐飲品牌「Golden」，投入了大量的心血、以精湛的廚藝和對美食的熱愛，將法式料理與亞洲風味完美融合，從前菜到甜點、每一道菜品都精心設計，展現了他對食材的尊重與細膩的處理技巧。在前菜部分，他以「煎小卷」搭配剝皮辣椒醬汁開場，這道菜巧妙結合了台灣的家鄉味與精緻的法式烹飪技法，剝皮辣椒的微微辛香與小卷的鮮嫩肉質相互襯托，創造出層次豐富的味道。而另一道「炙燒干貝蘆筍沙拉」則是以鮮甜的干貝搭配清脆的蘆筍，最後淋上特製的柑橘油醋汁，帶來清爽且開胃的效果，為接下來的主菜做好準備。





而在主菜的選擇上，林明健主廚以各式高端食材作為料理的核心，並加入不同的創新風味。其中「低溫烘烤緬因龍蝦」，是一道備受期待的經典菜餚。這道料理選用美國緬因州的頂級龍蝦，以低溫烘烤的方式保留了龍蝦的鮮嫩與多汁，再搭配北海道小麥粉製成的手工拉麵，麵條彈牙，與濃郁的XO奶油醬及自製的麻辣油完美結合，讓整道菜品呈現出豐富的層次感和令人難忘的味覺體驗。



還有，日本A5和牛菲力牛排香煎三分熟，肉質呈現紅寶石般華美色澤，口感柔嫩甜美。沾融合第戎芥末醬的壽喜燒芥末醬，醇厚甘口略帶酸度，更能彰顯和牛鮮甜滋味。搭配外脆內軟如韓式煎餅的紅心地瓜脆餅，鋪墊炒落葵滑嫩爽口。



此外，「澎湖土魠魚搭配印尼香料醬汁」是另一道令人驚艷的主菜選擇。這道料理突出了台灣在地食材與異國風味的結合。澎湖土魠魚以其鮮嫩的口感著稱，而林主廚在這道料理中巧妙地運用了印尼風味的香料醬汁，為魚肉增添了濃郁的辛香口感，這道菜品同時展現了林主廚對食材處理的技藝與他對風味的精準拿捏。







創意性的「海鮮脆片丼」，這是一道極具新意的日式料理改編品。與傳統的海鮮丼不同，這道料理以馬鈴薯脆片取代米飯，提供更輕盈的口感，脆片上則鋪滿了鮮嫩的海鮮，如日本黑鮪魚、生蠔與北極貝，並可加價搭配當日新鮮海膽，讓這道脆片丼瞬間升級為頂級的饗宴。這樣的創新不僅讓人耳目一新，更成功地展現了林主廚在料理上的大膽與創意。





而在餐後甜點的部分，林明健主廚以日式和法式甜點為靈感，設計了多款獨具特色的甜品。首先是以「蜂蜜奶油吐司 」，這道甜點將傳統日式甜品與歐美的經典元素結合，靈感取自蘭姆葡萄夾心餅乾令人沉醉的甜香滋味，SAKImoto生吐司沾蜂蜜奶油再裹上三溫糖烤至焦化，馬斯卡彭起司奶霜拌入白蘭地酒漬葡萄乾，柔和奶香與焦甜吐司挑逗味蕾，加入義大利草本苦酒的咖啡冰淇淋深沉醇厚，是大人專屬的微醺甜蜜。



另一款甜點「烤棉花糖巧克力」則是美加露營必備點心「S'more(烤棉花糖巧克力餅)」汲取靈感，巧克力餅乾夾入烤蛋白霜、巧克力餡及消化餅乾碎，堆疊自製迷迭香橄欖油冰淇淋，頂端覆蓋檸檬泡泡凍，上層酸甜爽口平衡底層的暖甜氣息，為整個餐宴畫上了一個甜蜜且完美的句點。









GOLDEN 推薦特色料理

蔬菜鮮蝦拌沙拉 - 420元

炙燒干貝蘆筍沙拉 - 520元

煎小卷 - 420元

巨峰葡萄吐司 - 420元

紅甘刺身 - 420元

海鮮脆片丼 - 1980元

香料烤土魠魚 - 1680元

日本A5和牛 - 2880元

緬因龍蝦 - 2580元

蜂蜜奶油吐司 - 380元

烤棉花糖巧克力 - 380元

無花果塔 - 420元

林明健主廚 全新餐飲品牌 GOLDEN

地址：台北市中山北路二段39巷3號 麗晶精品B2

電話：02-2523-5535

營業時間：午餐11:30-14:30 ；晚餐18:00-21:30(每週二公休)

座位數：座位區20席、吧檯區10席、包廂8席

IG：https://www.instagram.com/golden.taipei/

