丹麥設計品牌Fritz Hansen近期再度引發設計與生活品味愛好者的關注，特別是在台北推出為期兩周的Fritz Hansen Pop-up Café，並攜手知名咖啡品牌CAFE ACME，從10/10到10/27期間，將「Join us Outside」這個主題完美呈現於CAFE ACME北美館門市。





這次的Fritz Hansen Pop-up Café不僅展示品牌全新Outdoor系列，還將透過美食和咖啡，讓消費者真切體驗到來自丹麥的設計精髓與北歐生活方式。Fritz Hansen更將CAFE ACME北美館門市的空間打造成一座富有設計感的咖啡館，邀請消費者進入這片室內外融合的「城市綠洲」，在品味美味餐點的同時，感受丹麥生活美學中的平靜與美好。





Fritz Hansen Pop-up Café最大亮點之一，Fritz Hansen特別設計了獨家咖啡系列，融合丹麥與台灣的風味元素，以創意方式呈現了咖啡的新選擇。從每日現磨的香醇黑咖啡，到精緻的拿鐵，還有特別加入丹麥元素的肉桂捲拿鐵，讓愛咖啡的消費者能品嚐不同於傳統咖啡館的創新口感。



每杯咖啡都不僅僅是味蕾的享受，更是一場視覺盛宴，CAFE ACME特別設計的咖啡拉花和咖啡杯都完美契合北歐設計風格，為消費者帶來美學與味覺的雙重享受。而在甜點方面，Fritz Hansen和CAFE ACME精心挑選了包括白鯷魚酪梨油封大蒜麵包開放三明治、起司生火腿拼盤以及丹麥烘焙傳統的肉桂卷，這些甜鹹搭配的點心成為消費者的理想午茶選擇，輕鬆享受北歐慢活氛圍。





Fritz Hansen Pop-up Café還帶來多款經典戶外家具系列，讓前來的消費者在享受咖啡的同時，可以坐在品牌特別展示的戶外家具上，感受自然與設計交融的氛圍。品牌推出的Outdoor全新Tradition系列，由丹麥設計師Povl B. Eskildsen設計，以經過FSC認證的實心柚木手工打造，呈現出自然的銀灰色。這些家具不僅是戶外空間的裝飾，更是實用與美觀並重的設計佳作，展示著丹麥經典設計和北歐工藝的細緻之處。此外，活動還展出了Fritz Hansen的限量版經典椅款，包括Egg™椅和Swan™椅，以150週年特別版的形式亮相，讓參觀者能夠近距離欣賞這些珍藏級的傢俱作品。



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Fritz Hansen 「Join us Outside」 Pop-up Café

日期：10/10(四)-10/27(日)

營業時間：週一~週日10:00–18:00

地址：CAFE ACME | 台北市中山區中山北路三段181-1號

Fritz Hansen Pop-up Café 活動限定菜單：https://walkr.tw/LEQvzvIK

