台北聖誕市集5大推薦逛起來！越來越接近聖誕節，各地的過節氛圍就越來越濃厚，除了滿街絢麗浪漫的聖誕燈飾要拍之外，在台北各個角落也紛紛推出聖誕市集，讓大家週末休閒時刻逛逛市集、感受濃厚的聖誕市集。這次窩客島特別統整5個台北人氣聖誕市集，每一個都是搭捷運就能輕鬆到，從南港、大安森林公園到中山站等通通有，甚至還有聖誕音樂節相伴，這個週末睡飽就出門逛聖誕市集。



▲▼2024台北聖誕市集推薦/ WalkerLand窩客島 鄭雅之、張人尹 拍攝



華山麵包聖誕市集

去年首屆登場「甜蜜生活日市集」便造成極高的好評，今年2024甜蜜生活日市集將於本週末12/13~12/15快閃回歸，邀請台灣各地排隊烘焙名店和台、日、港手作品牌齊聚在華山文創園區，用冠軍國王派、可頌、千層蛋塔、甜點等，為大家帶來最不一樣的聖誕市集。



華山聖誕市集 2024甜蜜生活日

活動日期：12/13(五) - 12/15(日)

活動時間：每日10:30 -19:00

活動地點：華山1914文創產業園區 東二館

售票資訊：https://walkr.tw/t4i2BEaj

全文報導：麵包市集在華山！聖誕市集「甜蜜生活日」超過100家快閃，麵包控嗨了。



▲▼華山聖誕市集「甜蜜生活日」麵包控來去逛/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝





中山站聖誕市集

台北聖誕節要拍中山站！每年到了12月浪漫聖誕節，心中山線型公園沿線就會點亮夢幻燈飾，而在12/29前的每逢週五至週日更有聖誕市集登場，數十攤的手創小物、特色美食、人氣餐車等齊聚在心中山線型公園，週末就到中山站拍美照、逛市集，享受最愜意的聖誕氛圍。



台北中山站聖誕市集

點燈期間：即日起至12/29前，每週五～週日

地點：心中山線型公園

全文報導：中山站聖誕樹 聖誕市集來了！空中鯨魚免費拍到明年。



▲▼中山站聖誕市集/ WalkerLand窩客島 鄭雅之、張人尹 拍攝



南港聖誕市集

南港人先朝聖！聖誕浪漫氛圍越來越濃烈，各地都點亮夢幻聖誕燈飾，在大家歲末年終之際帶給大家滿滿的浪漫。這次台北流行音樂中心規劃期間限定「2024北流耶誕小鎮」，不僅有聖誕樹點燈，更有聖誕市集、聖誕音樂會等活動，邀請國際音樂人免費演唱，打造專屬於南港的聖誕派對。



南港台北流行音樂中心 聖誕小鎮

活動時間：12/14（六）～12/15（日）12:00-21:00

活動地點：臺北流行音樂中心

入場方式：免費入場

全文報導：南港聖誕小鎮點燈！聖誕市集 聖誕音樂節免費逛，到南港嗨起來。



▲▼南港聖誕市集音樂會百攤特色市集齊聚 / 台北流行音樂中心提供、WalkerLand窩客島整理



大安森林公園聖誕市集

誰說只有新北耶誕城要拍！一年一度的台北聖誕季「2024台北耶誕愛無限」開跑，除了串連信義區、東區各大百貨打造絕美聖誕燈飾之外，更在新生南路沿線打造五大主題燈區，有九米高的聖誕主燈璀燦亮相，也規劃聖誕音樂會、聖誕市集、聖誕嘉年華等活動，大安人搶先來拍美照、耍浪漫。



2024台北耶誕愛無限 國際耶誕文化嘉年華

時間：2024/12/14 10:00-21:00

地點：大安森林公園

全文報導：大安區就有聖誕市集！5大聖誕燈飾 3大聖誕市集嘉年華重點必看。



▲大安森林公園「2024台北耶誕愛無限」/ 台北觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理



誠品聖誕市集北中南都有

誠品聖誕市集逛起來！每年到浪漫12月，就是要拍各種聖誕節美照、吃各種聖誕大餐，還是逛逛最有氛圍的聖誕市集，讓每個週末行程滿滿。這次誠品特別特別在中山南西、新店、台中等地規劃不同主題聖誕市集，超過20天接力登場，還不知道要買什麼交換禮物，那就到誠品逛逛聖誕市集。



誠品生活南西 聖誕市集藝術招待所

活動時間：2024/12/5~12/8

全文報導：誠品聖誕市集開逛！中山 新店 台中都有，交換禮物就到誠品。



▲▼誠品聖誕市集中山南西、新店、台中都有 / 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理

