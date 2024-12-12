麵包控終於又等到華山麵包市集！去年首屆登場「甜蜜生活日市集」便造成極高的好評，今年2024甜蜜生活日市集將於本週末12/13~12/15快閃回歸，邀請台灣各地排隊烘焙名店和台、日、港手作品牌齊聚在華山文創園區，用冠軍國王派、可頌、千層蛋塔、甜點等，為大家帶來最不一樣的聖誕市集。



▲▼華山聖誕市集「甜蜜生活日」麵包控免費入場，此外去年資料照/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



華山聖誕市集 2024甜蜜生活日

甜蜜生活日市集於活動期間每日早上10點到晚間19點，在華山文創園區東二館免費入場，現場號召超過100間國內外人氣品牌進駐，其中最大亮點是今年第五屆萊思克盃國王派冠軍得主「河馬先生甜點烘焙坊」，不只帶來冠軍國王派，還推出黑糖米QQ蛋塔、開心的鳳梨丹麥，以及展場獨家「暖暖濃湯可頌」，在寒流來襲週末用可頌沾暖暖的濃湯白醬陪伴大家。▲▼華山聖誕市集「甜蜜生活日」河馬先生甜點烘焙坊限定款/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝而雙料冠軍康豐柚師傅則以全新品牌「KANG Artisan Bakery」亮相，推出堅持職人工藝的「腸腸久久」與「開心巧克」等經典商品，每一口都展現天然純粹的美味。「水水菓食」以北海道乳脂起司製作的巴斯克蛋糕，香濃滑順。NORM日式費南雪的聖誕限定夾心禮盒，將酥脆香甜與蘭姆酒的迷人風味融合其中。BRIDOR系列則帶來經典歐式烘焙，包括榛果巧克力可頌與覆盆子丹麥等。▲▼華山聖誕市集「甜蜜生活日」巴斯克蛋糕、草莓大福/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​花東地區的伴手禮同樣不容錯過。「TOP烘焙房」的海鹽羅宋連續11年榮獲全國團購票選冠軍，鹹香酥脆的口感超涮嘴；台東的「歐巴螞烘焙坊」則以當地食材製作健康無害麵包，傳遞對土地的熱愛。此外，草莓控千萬別錯過草莓大福專賣店的每日限量手作，帶來滿滿酸甜幸福感。同時，今年也祭出驚喜聖誕福袋禮包，內含可愛小物與節日限定商品，讓你帶回滿滿的幸福感。推薦閱讀： 中山站聖誕樹 聖誕市集來了！空中鯨魚免費拍到明年。 ▲▼華山聖誕市集「甜蜜生活日」海鹽羅宋、可頌/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

活動日期：12/13(五) - 12/15(日)

活動時間：每日10:30 -19:00

活動地點：華山1914文創產業園區 東二館